国台办原副主任王在希：和平统一可能性正在减小

中国大陆国台办原副主任王在希认为，不动用军事武力，光是依靠政治谈判、民间交流、一味让利，可能难以达到实现两岸统一的目的，和平统一的可能性也正在减小。

王在希在《人民政协报》微信公号昨天（7日）发布的文章中说，台湾内部情况已经发生根本性变化，台独势力已经在台湾坐大，“主张台独”的民进党由台下走到台上，并在台湾全面执政，“反对台独”的国民党失去制衡能力。

他提到台湾党派纷争，并说现在台湾的任何政党都不能代表台湾人民与大陆谈判统一问题。此外，执政的民进党和台湾总统蔡英文“连‘两岸一中’都不承认”，不大可能来跟大陆谈统一。

要解决台湾问题，王在希提议“北平模式”，以战迫和，以武促统，兵临城下，不战而屈人之兵，并认为此举可以最大限度地减少伤亡，缩小代价。

不过，无论将来是和统还是武统，王在希也认为，争取台湾民心、做台湾人民的工作还是要坚持，“该谈判的时候还是要谈，两岸民间交流也还要继续推动，惠台政策也还要实行，但我们应该明白，从分裂走向统一，关键是靠实力，这也是一个硬道理。但即便如此，目前我们还是要以最大的诚意、尽最大的努力去争取和平统一的前景，做到仁至义尽。”

他说：“中国发展到今天，我们已经基本具备了解决台湾问题的实力和条件，也有随时粉碎‘台独’分裂图谋的充分准备，台湾‘独立’已经没有可能。”