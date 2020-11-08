蔡英文召集国安首长开会 台美关系料持续稳健推进

台湾总统蔡英文在媒体预测拜登胜选后，今早（8日）邀集行政院长苏贞昌及国安与外交相关部门首长召开会议，并与驻美代表萧美琴联繫，讨论关于美国的目前情势。

据中时电子报和中央社报道，党政高层透露，蔡英文今天运用拜登1月祝贺蔡英文成功连任的推文，回推祝贺当选，这样的互动方式，证明蔡政府跟美国跨党派的交流与互动都相当密切。

党政高层说，驻美代表处在这几天，可以说几乎是每天24小时无休，紧密关注开票进度，并且即时跟台湾各相关单位联繫美国大选的状况，讨论应变及部署方式。

该名人士提到，蔡英文也“与国际社会同步”，透过回推拜登于1月恭贺她当选连任的推文，表达对拜登祝贺之意，也表示基于台美双方关系的稳固价值基础，期待台美持续携手合作，促进彼此的友谊并贡献国际社会。

党政高层分析，在拜登当选后，可以预料的是，国民党势必企图推翻放宽美猪美牛进口政策。如果国民党大打“反美猪”，这无疑是国民党送给拜登的“第一项大礼”，也证明了国民党不只是“反特朗普”，也是“反拜登”，更是“反美”。从前总统马英九在昨天大动作举行“马习会五周年研讨会”再次老调重弹“九二共识”来看，国民党更是“押宝中国”，“押中反美”俨然成为国民党的路线。

党政高层说，从前总统陈水扁到马英九，都对美国做出过承诺，这段期间也横跨小布什、奥巴马政府两个美国不同政党的执政，美国政府对此议题的既定立场，不可能因为政党轮替而改变。

这名党政高层也说，9月美国参议院才有过半数、跨党派的议员联署，致函给美国贸易代表署（USTR），支持台美洽签双边贸易协定（BTA），这可谓是参议院史上最大规模的挺台动作，领衔这项连署的共同发起人，分别是共和党的殷荷菲（James Inhofe），以及民主党的梅南德兹（Robert Menendez）两位重量级的国会议员，殷荷菲和梅南德兹都将续留参议院，而承接拜登参议员选区，并与拜登关系极为亲近的库恩斯（Chris Coons）也在连署名单中。

党政高层进一步说，美国智库“战略与国际研究中心”（CSIS）的资深研究员葛来仪（Bonnie Glaser）曾分析，如果拜登当选，反而可能让协商自贸协议（FTA）的机率大增；拜登首席外交顾问布林肯（Antony Blinken）也在8月底发推特说过，“与台湾更强健的经贸关系也有助于美台共享的民主价值及双方对区域和平与稳定的共同承诺”。而2015年蔡英文竞选总统期间访问美国时，突破性创下第一位台湾总统候选人进入白宫，也进入国务院，当时在国务院与蔡英文会谈的，即是时任副国务卿的布林肯。

至于另一台湾民众关心的军售案部分，党政高层也指出，特朗普政府在上任后，陆续发布10批次的军售案，其中也包含部分主动防御性质的武器，这一方面显示美国政府不采取过去“包裹式”的方式，而是采取军售“常态化”的政策方向；二方面代表美国对蔡政府不会挑衅的信心；第三方面，美国甚至在大选期间及投票日当天，陆续发布军售讯息，这当中虽然有其政府运作的程序与时程，但也充分显示出，美国政府不会因为选举，甚至不会因为选举结果而有所停摆，美国主流民意对台湾的支持也不会改变。

军售案必须美国国会同意，党政高层提到，过去民主党的国会议员都支持对台军售需求，预料对台军售将会持续，而且几项重要及提升不对称战力的军售案也已经通过。

放眼未来，党政高层认为，虽然从短期来看，民主党的对外贸易政策尚未完全形成，新政府的人事任命也须待时间完成，但从美国国会部门跨党派、相关智库，以及亲近拜登的幕僚等支持台湾迹象显示，台美贸易关系预计可持续稳健推进。