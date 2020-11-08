财政司长：中国经济高质量发展 香港可担当国际融资平台

香港财政司司长陈茂波认为，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的新阶段，预期创科产业蓬勃的同时，经济发展也离不开金融市场的支撑，香港作为国际金融中心，可在推动人民币国际化、担当大陆企业的国际融资平台。

据香港电台今天（8日）报道，陈茂波在一个论坛上致辞时说，香港可提供多元化的资本及引入新的基金结构，提升作为国际资产管理中心竞争力等方面，助力粤港澳大湾区金融高质量发展和作出贡献。

陈茂波认为，环球政经局势的变化，突显大湾区建设的战略和重要性，也是难得的机遇，并说“十四五”时期，在创新和科技自主自强的大方向下，粤港澳大湾区建设有着更重大的意义。粤港澳三地居民的往来和商业活动将变得更方便和频密，对金融服务的需求也将会更殷切。粤港金融合作应聚焦便利区内人流、物流和资金流，通过优势互补，完善金融服务配套。

他说，香港会继续探讨扩大跨境人民币资金双向流通的渠道，拓阔两地金融市场互联互通机制，把握大湾区建设带来的机遇和先行先试的优势，积极发挥资金安全港的角色，继续为大陆企业提供既深且广的国际资金池，尤其是为初创企业和在初期至中期发展阶段的企业。

在传统的银行融资渠道以外，陈茂波提到，香港也会吸纳海外资本发展业务，为服务国家实体经济的发展作出更大贡献。