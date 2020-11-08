海协副会长：只要和平统一有一线希望 都要百倍努力

中国大陆的海峡两岸关系协会副会长孙亚夫8日表示，在台海形势高度紧张、风险增大的情况下，大陆要冷静，要有战略定力。

据中新社报道，孙亚夫在“国家统一与民族复兴”研讨会上说，近年来，美国视中国大陆为最主要的战略竞争对手，从各方面打压和遏制大陆发展，为此加紧扶植民进党当局，鼓动其对大陆挑衅。当前台海形势处在1979年中美建交以来最紧张的时刻，美国刺激“台独”野心膨胀是最主要的风险。

孙亚夫说，民进党不断推行所谓“去中国化”，进行“渐进式台独”活动，灌输“台独”思想，培植“台独”的社会基础，但要迈出“正名”“制宪”“入联”等所谓“台湾国家正常化”的步骤，实现“台湾法理独立”这一步，势必点燃战争导火索，必然遭到大陆毁灭性打击，民进党的“台独”之路已经走入绝境。

孙亚夫认为，大陆要坚持在发展的基础上解决台湾问题的战略思想，把自己的事情做好，更加集中精力进行现代化建设，把经济实力、科技实力、国防实力和综合国力再推上一个大台阶，进一步增强解决台湾问题的物质基础和综合能力。

孙亚夫说，无论美国政局发生什么变化、执政党如何更迭，美国把中国大陆视为最主要战略竞争对手的思维不会改变，阻挠台湾与大陆统一的意图不会改变。

他认为，虽然当前争取和平统一的努力遇到很大困难，但只要和平统一还有一线希望，都要进行百倍的努力，做到仁至义尽。如果“台独”势力执意要把台湾分割出去，外部干涉势力一定要把战争强加在大陆头上，那大陆必将义无反顾地使用包括武力在内的各种必要手段。