恒大终止与深深房重组 深深房暂停交易4年创纪录

深深房与中国恒大昨天宣布，双方之间的重大资产重组计划终止，深深房将于今天复牌交易。此案创下中国股市重组停牌之最长时间记录，累计停牌时间超过4年。

据第一财经报道，深深房发布公告称，基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止此次交易事项，深深房股票自11月9日起恢复交易。

恒大地产与深深房的重组事宜，最早发轫于2016年9月14日。当时，深深房股票停牌并暂停交易。同年10月3日，恒大在港交所发布公告称，深深房、深投控与标的公司恒大地产及其股东凯隆置业（中国恒大下属企业）就重大资产重组签署合作协议。

依据该合作协议，深深房以发行A股股份或支付现金的方式购买恒大地产100%股权。交易完成后，凯隆置业将成为深深房的控股股东，而恒大地产也将通过是次交易完成A股上市。

到了2017年，恒大地产完成三轮增资，战略投资者合计向恒大地产投入1300亿元人民币（下同，约260亿新元）资本金，共获得恒大地产扩大股权后约36.54%权益，凯隆置业则持股63.46%权益。

当时，由于对回归A股有信心，恒大在战略投资设置对赌条款，预设的重组时间周期为3年，后来又顺延一年至2021年初。

根据合约，如果能在约定时间内完成重组，战投投资人有权要求凯隆置业及恒大集团董事局主席许家印回购相应股权，或者由凯隆置业无偿向战略投资者转让部分恒大地产股份。

对此，恒大已于今年9月与绝大部分战略投资人重新达成协议。该集团于9月29日发布公告称，恒大地产与1300亿元战投中的863亿元战投签订补充协议，战投同意转为普通股权长期持有，且股权比例保持不变。剩余的437亿元战投中，恒大已与155亿元战投商谈完毕，目前正在办理手续，282亿元战投正在商谈中。

而在11月8日晚间最新公告中，恒大再度提及剩余战投资金的协商结果：其中，357亿元战略投资者亦已商谈完毕，即将签订补充协议；50亿元战略投资者由于涉及其自身大股东的资产重组，正在商谈；剩余30亿元战略投资者的本金本集团已支付，即将回购。

此举意味着，恒大原本需要在2021年1月31日前履行的1300亿元战略投资的回购义务，绝大部分已经“一笔勾销”。同时，恒大地产的四年回A之路也正式终结。

今年9月，中国恒大传出资金有困难，希望广东政府支持其与深深房的重大资产重组案。不过，恒大对此否认并报警。