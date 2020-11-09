参选台北市长？陈时中：对我来说是想像题

多名台北市长选举热门人选昨天先后现身台北市医师公会活动，外界好奇是否为争取医师选票而来。台湾卫福部长陈时中表示，这对其他几人来说是时事题，“对我来说是想像题”。

据中央社和《自由时报》报道，台北市医师公会昨晚举办活动，陈时中、国民党立委蒋万安、台北市副市长黄珊珊、基隆市长林右昌等多名2022台北市长选举热门人选先后现身会场。不过，他们都巧妙避开选举议题。

台北市副市长黄珊珊表示，台北市卫生局是她督导的范围，来感谢医师本来就是她的职责。

也是立法院卫环委员会召委的蒋万安说，过去八个会期他都在卫环委员会，和医师互动相当频繁，医界也给予很多协助，昨天特地来致意，也会协助反应纾困、健保费率调整等问题。

基隆市长林右昌则呼吁，媒体不要把什么事都做政治解读，强调社会上有很多人都在不同岗位努力，政治人物能做的就是给予最大支持、做他们的后盾。

陈时中对此表示，选台北市长这题，这对于其他几人来说都是时事题，“对我来说是想像题”。

台北市长选举2022年底才投票，国民党早前表态参选的有革命实践研究院长、台北市议员罗智强。被外界视为热门人选的蒋万安虽没有明确表态，但国民党台北市党部主委黄吕锦茹受访时表示，蒋万安已在准备；至于他何时下定决心对外宣布参选，就要看他自己。

蒋万安是台湾已故总统蒋经国孙子、国民党前副主席蒋孝严之子。国民党9月初召开第20届第四次全台党代表大会，外传台北市党部已同蒋万安确认参选台北市长之事。

蒋万安随后表示，现阶段还是以立法院为重心，包含未来的修宪、食安、劳保年金改革等重要议题。但市党部的确不断向他反映民众心声和想法，他会回应民众期待。

熟悉台北市的民进党党务人士说，台北市选民比较特殊，民进党推出的人选要有群众魅力。目前被点名的人选较看好陈时中，但要看他本人意愿。另外，台湾前文化部长郑丽君与内政部长徐国勇在地方上的呼声都很高，2022年这局其实绿营比较有优势。

民进党台北市议员许淑华受访时指出，台北市的选民结构慢慢在改变，10年前蓝绿盘势可能是7比3，现在是6比4，所以2014年民进党与现任台北市长柯文哲合作。她说，2022年如果民进党的人选推得好，会达到平手、甚至小赢。



