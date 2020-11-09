中国空军宣传片：歼-20机身现罕见标志

《人民日报》官微昨天发布中国空军最新招飞宣传片。在宣传片结尾处，歼-20战机涂装罕见标志画面首次曝光。

据北京青年报社旗下公众号“政知道”报道，约1分钟的宣传片中，解放军空军多型先进战机亮相，包括歼-10改进型、歼16等。但外界最关注的，无疑还属空军现役最先进第四代战机歼-20。

报道称，在宣传片结尾处，歼-20座舱下方首次出现实心红五星、空心红五星两排标志：实心红五星位列第一排共五枚，空心红五星位列第二排共三枚。

资料显示，类似涂装其实在解放军空军中并非第一次出现，其缘由要从抗美援朝志愿军空军驾驶员王海说起。

在中国人民革命军事博物馆大厅内，陈列着王海在朝鲜战场上驾驶的苏制米格-15歼击机。银色机身上标有红色的“079”编号以及九颗五角星。而这九颗五角星的喷涂方式和上述画面中并无二致，分为两行，上面的四颗红星是实心的，下面的五颗为空心。

“政知道”引述空军专家杨宇杰在中国央视节目《讲武堂》中的讲解说，“上面四颗实心的红星代表击落敌机四架，五颗空心代表击伤敌机五架。”。据了解，这是当时世界空军通行的一种做法，一方面激励战友奋勇杀敌，另一方面威慑战场上的对手。

军事评论员宋忠平随后解释称，平时没有实战机会的情况下，在类似空军“金头盔”演练等贴近实战的演训对抗中，优胜的飞行员和战斗机也可以采取这样的方式涂装来彰显“战绩”，以此来激励飞行员和树立荣誉感。

他表示，没有实战就把每次演训当做实战，这也是空军积极练兵备战的表现。

资料显示，王海是中国1949后的第一代飞行员。1951年4月25日，王海作为空3师第九团第一大队大队长，随空3师奉命编入志愿军空军战斗序列，开始执行战斗任务。据统计，王海在战斗中共击落击伤敌机九架，荣立特等功、一等功各一次，并被授予“志愿军一级战斗英雄”称号。

王海所属的原空军航空兵某团飞行一大队组建于1950年，先后入朝击落击伤敌机29架。除王海外，该大队还涌现出多名战斗英雄。1964年，该大队被空军命名为“王海大队”，1991年被空军授予“模范飞行大队”荣誉称号，被军媒冠以“空中王牌”的美誉。

“政知道”也发现，“王海大队”的称号一直延续至今，目前“王海大队”隶属于解放军东部战区空军航空兵某旅。此前，中国军网曾刊文披露，“每一位‘王海大队’飞行员驾驶的战机上，都有象征击落击伤敌机数量的五角星闪耀”。

值得提到的是，在上述宣传片中的画面显示，空军飞行员换衣间衣柜上，悬挂着“王海大队”成员当年在朝鲜战场上的合影。