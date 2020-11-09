台海军证实美军今登台“授课”

台湾海军司令部证实，美国海军陆战队从今天（9日）起连续四周，将在高雄左营军区教授台湾海军陆战队、两栖特勤中队有关突击舟、快艇渗透作战课程。

这也是台军与美军之间的军事互动因冠病疫情管制中断7、8个月后，恢复运作的首例。

《联合报》披露，海军司令部表示，此案属例行性的台美军事交流合作训练，希望透过美国机动辅训小组经验交流，提升海军陆战队小艇作战能力。

海军陆战队今年7月3日实施“联合登陆作战”操演时，以突击连胶艇实施“向岸突击登陆”，模拟第一舟波渗透岸际，其中一艘胶艇遭后涌浪打翻，酿成三死一伤意外；高强度的正规两栖登陆作战是否适用突击胶艇作为登陆舟波，备受讨论。

此外，海军为强化陆战队特勤队特种作战与反恐反劫持能量，编列8亿多元新台币（约3775万新元）预算，今年已完成18艘特种作战突击艇与热像仪、登船工具等相关装备决标作业。报道称，美军抵台教授相关课程，不脱这两项战备需求。

美国海军陆战队编制有“海军陆战队突袭兵”，每个营各由四个连所组成，每个连各有一支由百余名具备特种作战能力的海军陆战队员组成的特种作战小队，长于使用包括突击舟在内的各型输具执行海岸侦察任务。

台军目前在台湾本土与各国进行的军事合作或交流，包括每年固定在汉光演习兵推抵台的美军观摩团。此外，就是美军小部队合作演训，包括台陆军航空特战指挥部与美国陆军绿扁帽特种部队在谷关山区每年固定举行“互动操演”等，但因疫情影响，目前都处于暂停中。