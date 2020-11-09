台股早盘涨逾百点 创历史新高

台湾股市今天开高走高，在台积电、大立光、鸿海等权值股领涨下，加权股价指数涨逾百点，突破13100点，创历史新高。

路透社分析，随着拜登赢得美国总统大选，周一股市是料将持续上涨，美元则将延续跌势，分析师称拜登胜选将提振风险资产。

这个结果已大体被市场消化。上周末段，市场一直是以拜登当选总统、以及共和党掌控参议院的看法在进行交投。

澳洲国民银行经济与市场主管Tapas Strickland说，“当然，这种组合可能意味着拜登的抱负将受到政治僵局的压抑，重大的立法改变或难以在国会通过。”

“尽管如此，这也意味着监管改革的可能性下降，尤其对科技股有利，而税收调整可能性下降可能对股市有利。”

实际上，股市上周大幅上涨。标普500指数涨7.3%，创下1932年以来选举周的最大涨幅。

MSCI明晟亚太地区（除日本）指数上周也涨6.2%，创下6月初以来最大周线涨幅。

但分析师警告称，未来道路可能更加坎坷，因为投资者关注拜登扩大财政刺激和采取措施阻止疫情扩散的能力。

美国上周新增冠病感染病例创纪录，总感染人数接近1000万。

分析师表示，尽管美国国会可能分裂，但仍有可能推出财政刺激计划，不过规模不可能太大。这让美国联邦储备委员会成为加大力度支撑经济的焦点。