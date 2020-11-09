《环时》：不用幻想拜登缓和中美关系

《环球时报》昨天发表社评称，拜登成为下一届美国总统看来已成定局，并表示中国不用对拜登可能带来中美关系的缓和性逆转抱有幻想，但同样不能弱化对改善中美关系的信念。

这篇题为《对中美关系莫抱幻想，也别放弃努力》的社评首先指出，多数分析认为，特朗普执政期间发动包括贸易战在内的高强度冲突，已经重置了中美关系的大环境，整体上改变了美国精英群体的对华思维。拜登上台会接下中美关系新的大盘，保持强硬对待中国的基本态度。

此外，在新疆、香港等美方定义的所谓“人权”问题上，不排除民主党政府会有变本加厉的表现，“总之美在两国关系主要方向的施压不会松懈下来”。

社评对此认为，北京应当与拜登团队开展尽可能充分的沟通，为紧张的中美关系恢复到一个有较强可预测性的状态做出努力。

首先，中美在抗疫领域的关系是有很大调整空间的。拜登上台后的首要任务就是防控疫情，而这正像他之前所说，除了科学抗疫合作抗疫，别无选择。这样一来，“甩锅抗疫”和所谓“追责抗疫”就难以为继，中美从围绕疫情的激烈对抗转为开展务实合作就会成为可能，而这一合作或为重新认识中美关系的一些问题创造更多线索。

第二，拜登表示将回归巴黎气候协定，而要重新推动联合国气变行动，同样离不开中美合作，这也会增加中美之间的非对立性话题。

第三，过去几年美方采取了一些杀敌一千自损八百的笨招，但对美国缩小对华贸易逆差并未产生实际效果，还导致很多美国企业怨声载道。政府更迭有可能带来一些面对现实的探索性调整。

第四，人员交流这一块特朗普政府也做过头了，破坏了双方开展更多人员往来的信心。加上疫情让很多中国家庭放弃了送孩子去美国读书的计划，赴美留学的供求关系正在发生重大变化，拜登坚持打压中国学生学者路线的空间已经很小。

社评指出，特朗普政府过度消费了对华强硬政策，好出的牌几乎全都甩到了桌面上，这让拜登政府实施“更加强硬”对华政策的资源大大减少。不过，中国不用对拜登可能带来中美关系的缓和性逆转抱有幻想，但同样不能弱化对改善中美关系的信念。

社评说，从趋势上看，美国的对华竞争和防范心态只会不断强化，但两国关系的缓和与可控符合两国人民和国际社会的共同利益。让两国即使糟糕的关系实现某种平稳和可预期性，为不使双方关系出现极具破坏性的恶化实施管控，是两国必须共同采取行动的必要政策努力。

社评最后提到，中国应对美国战略挑战最根本的方法是要不断壮大自我。“我们要成为美国压不垮、搞不乱的强大存在，让对华开展合作成为美国实现自己国家利益的最佳途径，这是根本之道。”