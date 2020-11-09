台陆委会料美大选后 大陆或加速操作统一进程

台湾陆委会主委陈明通说，美国选举结束后，中国大陆将持续对台湾施压，加速操作统一进程，以及加大操作“经社促统”、“以统逼和”作为，逼迫台湾接受“一中”政治框架。

据《苹果日报》、《联合报》报道，陈明通今早赴立法院报告时指出，美国总统大选出炉，美中双边冲突的局势可能暂时趋缓，但长期竞争态势不变，北京应会审慎评估美国内部形式，重塑双方关系发展趋势。

他说，中共总书记、中国国家主席习近平早前已在抗战胜利、抗美援朝周年纪念、进博会等场域，一再不点名宣示“五个绝不答应”、“中国人民是惹不得的”等，警告美国勿逾越其核心利益红线。

同时，大陆副外长乐玉成上周也指出，未来中美关系有广泛的共同利益及合作空间，呼吁相向而行。

对此，陈明通认为，大陆将试图广泛接触，寻求“重新设定、管控分歧”的中美关系，缓和外部压力，以利巩固中共领导权威及内部政经议程的推进；其次，持续施压台湾接受“一中”政治框架。

陈明通说，大陆视台湾议题为中美关系之核心，全力阻断美国对台海议题之涉入，并破坏台美合作关系提升；其对台政策不会受到美大选结果影响，将藉可能发展，策略迂回或加速操作所谓统一进程。

陈明通也提到，近期大陆持续在台湾周边军事滋扰、操作武统论调，批判美台合作“倚美谋独、死路一条”等；未来仍将加大操作“经社促统”、“以武逼和”的复合式统战与强制作为，迫使台湾接受其设定的政治框架。

面对两岸情势的发展，陈明通表示，台湾政府将在捍卫民主自由价值的原则下，坚定既定立场，持续维护台海和平稳定，妥慎应处可能情况。同时，他也呼吁大陆秉持务实理性态度，放弃强加于人的框架，不设前提的沟通对话，以化解对立、 共同促进两岸良性互动发展。