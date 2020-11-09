拜登上台涉港政策是否转弯？港前高官意见不一

美国总统大选结果出炉，民主党候选人拜登已发表胜利宣言，外界关注拜登上台后中美关系是否会缓和，以及针对香港的多条法案是否会“暂缓”或搁置。

香港财经事务及库务局前局长马时亨受访时表示，相信拜登上台后，一些涉港政策能有转弯空间。另一名财库局前局长、科技大学工商管理学院兼任教授陈家强则认为，拜登上任后首先需专注处理国内事务，估计对华制裁措施在一年内难以撤销。

据香港01网站报道，马时亨引述一名有份量的外交人士指，拜登与中国国家主席习近平有过多次接触，相信此次拜登入主白宫，双方可加强沟通。至于中美贸易战会否有所缓和，马时亨认为相较于特朗普不时发表言论，相信拜登会比较“守规矩”。

特朗普政府过去几年对香港有不少动作，包括香港出口至美国的产品不得使用“香港制造”标签等，马时亨形容美方做法是“夹硬嚟”（意为“用强制手段迫使”），特区政府已向世贸投诉，他相信拜登上台后，一些涉港政策如“香港制造”问题，有转弯空间。

同样曾任财经事务及库务局局长的陈家强则认为，即使拜登上场，美国对华政策的主调已定，相信不会有太大改变。陈家强估计，拜登上任后前几个月会专注处理国内防疫抗疫、恢复经济等工作。至于特朗普任内已展开的对华制裁行动，包括加征关税、打击华为等措施，预料一年内难以撤销。

他还认为，民主、共和两党对参议院的控制权未见分晓，若最后由共和党掌控参议院，拜登仍要用不少时间和对方“讨价还价”。

陈家强分析，拜登对华招数与特朗普不同，长远而言或由关税战转向科技战。他也认为特朗普缺乏战略思维，在其任期末段，白宫被右派对华政策主导，采用冷战思维对待中国，相信民主党不会这样做。

陈家强指出，拜登对中国而言是按规矩出牌的对手，认为他视中国为战略竞争对手，会恢复“多边主义”路线，与盟友联合对抗北京。