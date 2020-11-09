台财经专家：蚂蚁案不单纯

针对中国金融巨头蚂蚁集团在沪港暂缓上市，财讯传媒董事长谢金河昨天在社交媒体上发文，怀疑此事不单纯，背后或隐藏政治暗流。

谢金河在个人面簿写道，蚂蚁集团在掛牌前最后一刻突然喊停，“这是全球IPO市场头一遭的个案”。

他认为，很多大型法人都已完成圈购，一般散户投资人也缴了钱，而华尔街的投资银行正准备迎接几十亿美元的承销及股票圈购利益入帐，结果就在临门一脚的关键时刻，蚂蚁上市案喊停，且蚂蚁负责人之一的马云被约谈。

谢金河表示，这起事件发生时，正值美国总统大选，大家都在看特朗普及拜登谁胜选对世界的冲击，蚂蚁上市案突然中止，“肯定是一个大事件”。

谢金河有三大观察：第一，阿里巴巴、网易、京东等在美上市的中资企业相继回港上市。他说，这些在美国上市的中资企业，一直以来都牵动着华尔街投资银行业者的庞大利益；在美中角力时，中国用利益绑住华尔街，导致华尔街的主流是亲中反特朗普。

第二，媒体报道蚂蚁的IPO喊停，是因为马云出席上海外滩金融峰会的发言惹议。不过，马云口锋向来犀利，一个峰会论坛发言，让整个IPO停摆，“华尔街准备切牛排的刀子被迫放下，这十分不单纯”。

第三，谢金河称，蚂蚁上市后市值可能窜升至4000亿美元以上，影响力非同小可，蚂蚁背后股东的政治倾向是什么就值得细究了，“也许这是一个线索。”