港媒：人大常委会议或加涉港议程 至少四泛民议员可能失资格

香港立法会延任复会仅约一个月，围绕立法会的斗争已风起云涌。建制派高层圈子昨晚突然传出，北京将对民主派复会后的拉布抗争行动出手，即将在北京召开的人大常委会会议可能加入议程针对有关问题，预料多名民主派议员会因此被DQ，丧失议员资格。

香港01网站引述消息报道称，已知至少有四名泛民议员位于“DQ高危区”，包括在今年原定9月立法会选举中被褫夺资格的公民党杨岳桥、郭荣鏗、郭家麒及专业议政的梁继昌。

《香港国安法》第22条第3款的“颠覆国家政权罪”中列明，严重干扰、阻挠、破坏中华人民共和国中央政权机关或香港特别行政区政权机关依法履行职能，违法者最高可判处五年以上十年下有期徒刑；较轻者则可判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根据《基本法》第104条，包括立法会议员在内的主要官员及司法人员，就职时需宣誓效忠《基本法》及香港特别行政区，宣誓时需表明“尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公”。

有资深建制派人士预料，此次人大常委会有可能循以上两个方向，“处理”民主派议员。

此前据新华社报道，十三届全国人大常委会第二十三次会议将由11月10日至11日在北京举行。

按照已公开的议程，并无有关香港的议程。但香港政圈却传出，人大常委会将加插议程，处理立法会运作受干扰问题，极可能造成多名民主派议员丧失议员资格。

报道指出，此次北京出手相当突然，几乎毫无先兆，且在立法会延任复会后仅一个月内进行，知情者也坦言觉得有点意外。

此外，全国人大常委谭耀宗今早启程前往北京出席全国人大常委会会议前，主动在媒体镜头前批评民主派议员近日以各种手段制造流会。

他说，作为立法会议员，应按《基本法》104条宣誓效忠内容行事，效忠香港特别行政区，拥护《基本法》。他还提到，有民调显示，有关做法不适合做立法会议员，认为应该要正视。

全国人大常委会早前通过香港现届立法会议员续任一年的决定，其中包括四名被裁定参选提名无效的现任议员，即公民党杨岳桥、郭荣鏗、郭家麒及专业议政梁继昌。谭耀宗早前曾说，四名被选举主任裁定提名无效的议员，应自行离开议会，若留任会产生矛盾。