拜登胜选 英媒：中国可能不如想像中开心

美国民主党总统候选人拜登宣布胜选，英国广播公司（BBC）分析认为，中国对拜登胜选的反应可能没想像中开心，反而是期待特朗普连任，让美国内部分裂、外部孤立，由盛转衰。

BBC昨天刊登题为《美国大选结果：拜登的胜利对全球其他地区意味着什么？》的文章，并称外界认为北京会乐见特朗普下台，因为特朗普开启对中国的贸易战，又指责中国是冠病疫情爆发的祸首。

不过，报道引述一些分析师指出，中国领导人可能默默感到失望，原因不是喜欢特朗普，而是因为如果特朗普再执政多四年，对中国而言是一个大奖；特朗普造成美国内部严重分裂、在国际社会饱受孤立，这种情况若持续，让美国由盛转衰正是北京长久以来的期盼。

BBC称，这种想法从中国官媒对美国大选的报道就可得知，报道强调的并非选举本身，而是相关示威、对立以及美国疫情确诊人数再创新高等消息。

BBC进一步说，拜登愿意在气候变迁等重要议题上寻求与中国合作，或许能让北京得到好处，但拜登同时也承诺努力与美国盟友修复关系。在遏止中国野心方面，拜登的做法或许比独善其身的特朗普更加有效。

此外，拜登的胜选，也给中国政治体制带来另一个挑战。BBC指出，原因是这证明权力的转变，并没有严重冲击民主等美式价值，反而证明了这些价值能够持久。

拜登恐难修复特朗普撕开的美中关系裂痕

另一方面，与上任前中国官员知之甚少的特朗普不同，拜登早已是北京熟知的“老朋友”了。但中美关系过去四年所发生的根本性变化，恐怕很难因拜登上任而迅速修复。

据彭博社报道，自1970年代以来，拜登就一直支持美中交往。2011年，他担任美国副总统期间，更曾与时任中国国家副主席的习近平有过不少交流，但在过去10年中，他对中国的态度已变得强硬了。

例如，拜登在选举期间，曾抨击北京在香港的所作所为，以及称其针对新疆穆斯林少数民族的政策“不合情理”等。

报道也称，拜登对华态度的变化，也反映出了华盛顿普遍立场的转变。

随着特朗普对中国输美产品征收惩罚性关税，对华为和字节跳动旗下的TikTok等中国科技公司实施打压，美国的民主、共和两党已一致将北京看作了对美国的一个威胁。

而拜登正式上任后，很可能会继续特朗普对中国打压的做法，同时加强与其盟友的合作来遏制北京，由此进一步延续美中之间激烈的战略竞争。

一直在亚洲担任外交官的美国官员James Green表示，“新一届政府，可能需要保护自己免受对北京太软弱的指责。”他并说，美中关系要重回2010年代中期，“恐怕是没有可能了”。