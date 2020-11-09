1979年首次访华：“愣头青”拜登的中国之旅

美国大选大局已定，分析认为，冰封已久的中美关系或能在拜登入驻白宫后回暖。拜登与中共总书记、国家主席习近平的深交，以及他与中国40年的渊源必将起到关键性作用。

2011年8月18日，时任中国国家副主席习近平（右）在北京人民大会堂北大厅为时任美国副总统拜登（左）访华举行欢迎仪式。（新华社）

综合《纽约时报》《星岛日报》等媒体报道，拜登在1979年4月初次访华，身为中美建交后，美国派出的首个访华国会代表团中的一员，37岁的拜登见到了当时正在大刀阔斧推进改革开放的中国最高领导人邓小平。

拜登称当年的自己还是个“初入参议院的愣头青”，而那次访问中国后，他“对中国共产党不断发展的本质产生了长期的兴趣。”

虽然拜登曾在1991年指中国在人权和不公平贸易行为方面的记录应受指责，但到了2000年9月，当美国参议院讨论是否结束20年来对中国最惠国待遇的年度审查、实现永久性正常贸易时，拜登是坚定的支持者。

拜登隔年以美国参议院外交关系委员会主席的身份率团前往北戴河，与中国建立了商业联系。这为2001年中国加入世界贸易组织铺平道路。拜登对时任中国国家主席江泽民说，美国欢迎一个繁荣、一体化的中国在全球舞台上崛起，“因为我们期待这将会是一个遵守规则的中国。”

拜登被认为是首位与习近平有深入交流的美国政治领袖，两人“私交甚笃”的交情始于2011年。当年8月，时任美国副总统的拜登访华，由时任中国国家副主席习近平接待。在拜登五日的行程中，两人一共交谈了十多个小时，还一同游历了四川都江堰，并在当地一所高中一起打篮球。

时任美国副总统拜登（左三）、时任中国国家副主席习近平（左四）与都江堰青城山高级中学学生合影（新华社）

拜登随后在四川大学演讲时，回忆起他在中美建交之初首次访华的经历，并透露孙女在学中文且非常喜欢中国。

拜登当年不仅与中国政要交流，也努力深入民间。他当时在驻华大使骆家辉的陪同下，与孙女到位于北京鼓楼的姚记炒肝用餐，点了炸酱面、拍黄瓜和可乐，并和店主一家合影。据店主回忆，拜登当时婉绝了为他准备的包厢，坚持与其它食客一同坐在大厅，还热情地和邻桌顾客打招呼。

当时，美国驻华大使馆还发了一条微博，总结那次吃饭的消费情况。

“今天拜登副总统等5人点了5碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、凉拌土豆丝以及可乐等。总费用79元。拜登副总统在结账时对店主说，给你们带来了许多不方便。他掏出100元结账，剩下的按照美国习惯作为小费。”

拜登2011年在北京姚记炒肝用餐时，美国大使馆立即将相关图文透过社群媒体发布出去，引起了大陆网民疯狂转发与热烈议论。左图里右前一为拜登，左前为骆家辉；右图着白衬衫站立者为拜登。（美国驻华大使馆）

隔年，习近平访美，拜登尽东道主之宜。《纽约时报》曾引述美国前官员的话统计，自2011年年初开始的18个月里，拜登与习近平在美国和中国至少见了八次面。他们举行正式会晤、一起散步、在仅有翻译陪同下，共同进餐的时间超过了25个小时。

曾多次出席两人会谈的顾问罗素透露，拜登与习近平迅速建立起了“私人关系”。

在今年5月的一次采访中，拜登透露，他在2011年和2012年多次会见习近平，试图看清是否有可能和中国建立“一种竞争性的关系；同时避免形成争斗的、以武力为基础的关系。”

拜登于2013年再度访华，当时已是中国国家主席的习近平称拜登为“我的老朋友”。拜登回忆，当年的会晤给他留下了深刻的印象，并指习近平“是个聪明人，他会问非常有启发性的问题。” 在最初的交往过程中，拜登称赞习近平是一个以“开放和坦率”打动了他的朋友。

习近平2015年赴美进行国事访问时，拜登对他说：“未来五十年的历史，在很大程度上取决于中美两国如何驾驭我们的关系。”

中国国家主席习近平（右二）2015年9月赴美国进行国事访问，拜登（左三）前来迎接。（新华社）

不过，被现任美国总统特朗普指为“亲中”的拜登，在今年选举期间也多次猛烈攻击中国，誓言要领导国际组织“施压、孤立及惩罚中国”。拜登也誓言要“对中国强硬起来”，并将中国称为“严峻的竞争者”。他不仅抨击北京对港政策，也指北京治疆政策“不合情理”。

但也有分析指，这些言论都是为了选举拉票的措辞。待拜登进入白宫后，将会以较为柔和迂回的方式处理中美关系，他估计不会像特朗普那样以粗暴的方式跟中国打贸易战、科技战，而是通过加强与其盟友的合作来遏制北京。民主党重视人权与民主等理念，拜登在这些方面也可能向中国施压，中美关系相信也很难回到奥巴马政府时期的状态。

美国民主党总统候选人拜登（右）与哈里斯（左）星期天（8日）在特拉华州威尔明顿庆祝胜选。（法新社）

无论如何，在处理复杂的中美关系问题上，拜登与习近平建立起的私人交情，以及与中国40年的渊源相信能派上用场。

曾在2010年与拜登出访以色列的时任美国国家安全委员会助手罗斯指出，拜登的方法是“建立信任，然后在需要的时候你就可以说些强硬的话——而不是建起一堵墙。”