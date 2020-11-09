美媒：中国胁迫海外红通人士投案

中国近年将逃亡海外贪官等人列入国际刑警组织的“红色通知”名单。美媒指出，中国在美境内用非法手段胁迫“红通”人士非自愿返国。有美国研究者说，这项名单还包括商人和政治异议人士。

2014年，中国公安部部署执行的追捕逃亡到境外（包括香港、澳门）的人员的“猎狐行动”；2015年又启动“天网行动”，缉捕逃到海外的贪官。2015年，国际刑警组织中国国家中心局公布了“百名红色通缉令”，追捕100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员。

不过，美国之音引述观察人士指出，上了红色通缉令的远远不止100名。

究竟什么是“红色通缉令”？报道引述纽约律师高光俊说，中国政府说的“红色通缉令”是一种容易让人误解的说法，正确的说法应是“红色通知”，这是国际刑警组织成员国间的国际通报。

但高光俊强调，“红色通报”并无强制执行的法律效力，对成员国没有强制缉拿的要求，只是要求各国协助缉拿，查不查在于各国自身的法律。他说，美国司法部指出，在美国不能以“红色通知”来指控或逮捕任何人。

不过，总部设在纽约的“人权观察”2018年1月发布的报告指，中国当局对留在中国的“红通”人员家属实施各种型态的连坐处罚，而且逼迫“红通”人员的家属前往他们所在的国家，去劝说他们返回中国。

报道引述卡内基国际事务伦理委员会高级研究员多夫曼表示，中国进行全球绑架，逼迫威胁其公民或是前公民回国已经有很多年，尤其在“猎狐行动”和“天网行动”启动之后，这类事件越来越多。他们的目标包括成功的商人、前政府高官以及持不同政见者。

高光俊说，他在仔细研究了中国政府公布的“百名红色通缉令”名单后发现，这些人大部分不是中国政府所说的贪官，而是民营企业家。

他表示，其中很多人是无辜的，是中国政治斗争的牺牲品，且有些人根本没有介入政治，只是被官场斗争所牵连。他更声称，中国政府往往以贪污行贿罪来追捕他们，真正的目的是要“割韭菜”，把他们的个人财产收归国有。