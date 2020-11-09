代工商和硕违规使用学生工 苹果暂停新业务合作

苹果代工商和硕被指违规使用学生工，这批学生工在和硕实习工作期间存在加班、上夜班等违规现象，和硕方面称已将这些员工调离产线，做妥善安排，苹果则声明称开出惩罚措施，在和硕完成纠正措施前不会与其进行新业务合作。对于苹果的表态，和硕方面最新回应称现有业务不受影响。

据澎湃新闻报道，从供应链知情人士处了解，和硕在上海和昆山的两家公司都存在这一现象。每年秋天一般都是iPhone生产旺季，正是工厂最需要人手的时候。

和硕是苹果一家重要的供应链企业，主要为苹果代工iPhone。和硕上海和昆山工厂分别是昌硕科技（上海）有限公司和世硕电子（昆山）有限公司。

和硕8日在一份声明中证实：“近期客户在进行稽查程序中，发现和硕上海及昆山厂区有部分学生工上夜班、加班及从事与主修无关的工作内容，违反当地法令与规范。”

和硕未直接回应学生工的数量，但强调在发现上述事件时便立即将这些员工调离产线，并与客户及第三方专业机构合作，将员工做妥善的安排，协助返回家中或学校，并提供合理的报酬以及必要的支持与照顾。

和硕还称，“也立即采取必要措施以符合RBA（责任商业联盟）行为准则，透过与外部稽核合作，加强法规遵循流程，并将行为准则评鉴列为高阶主管的关键绩效指标之一。”

苹果公司也已证实此事，苹果在一项声明中称，几周前他们发现了和硕在管理学生工作项目期间违反了苹果供应商行为准则，“和硕相关负责人用尽办法以逃避我们的监督机制。”

声明指出，“和硕在项目中把学生工错误分类，并伪造文件掩盖违反苹果准则的行为，包括允许实习生上夜班和/或超时工作，有些实习生的工作内容和其专业并无关联。调查并没有发现强迫劳动或雇佣童工的情况。” 苹果称已经采取了快速行动，确保学生安全返回家中或者返校，并获得以经济补偿为形式的直接补助。

苹果官网上的《供应商行为准则》明确列出要“保护学生工人”，供应商不得要求未满18岁的员工加班或从事夜间工作。供应商应通过对学生记录进行适当维护、对教育合作伙伴展开严格的尽职调查以确保合理管理学生工人，并按照适用法律法规的要求保护学生的权利。要求供应商应对所有学生工人提供适当的支持和培训。

苹果在声明中强调：“和硕违反了苹果供应商行为准则，我们对于学生工项目有着严格的审查和审批流程，确保实习生的工作内容和其专业相关，且禁止出现实习生加班、夜班的情况。”

针对和硕这一违规行为，苹果已经开出了惩罚措施。苹果在声明中称，已将和硕置于观察期，“在和硕完成所有必须的纠正措施前，苹果不会与其进行任何新业务的合作。”声明还指出，和硕已解聘直接负责该项目的高层管理人员。

另据台湾《联合报》报道，对于苹果暂停新业务的说法，和硕强调，客户意思是若和硕不符合法令规范，才会暂停新业务，和硕目前就是确保遵循法令规范，尽全力完成客户与当地政府法令。至于现有案子，则不受影响将持续进行。

和硕在中国大陆共有五家工厂，分别是名硕电脑（苏州）有限公司、康硕电子（苏州）有限公司、昌硕科技（上海）有限公司、世硕电子（昆山）有限公司、旭硕科技（重庆）有限公司。