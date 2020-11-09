莫雷风波一年后 NBA进驻进博会引关注

前NBA火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）去年10月曾在个人推特上发表支持香港抗议人士的言论，引发中国抵制NBA的浪潮。一年后，中国第三届进博会召开之际，NBA进驻进博会引发关注。

据澎湃新闻报道，本届进博会首次在消费品展馆设立了“体育用品及赛事专区”，NBA中国首次亮相进博会就拿下了整个专区里最大的站台。

对于为什么NBA中国会在进博会里设立体育专区最大的展台，一位NBA中国相关负责人解释说：“进入中国这么多年，NBA一直都很少在国内参加展会，但这一次，NBA从上半年就开始联系各个供应商开始准备，希望把最好的内容呈现给更多不同领域的人。”

报道称，从800平方米的展台占地面积，到包括NBA中国赛、NBA青少年赛事、NBA关怀行动以及中美篮球文化发展历史墙的各种设计和布置，足以感受到NBA中国的诚意。

报道还提到在中美篮球文化发展历史墙展出的一件T恤，是1985年中国男篮第一次去美国访问时，NBA特意准备的T恤，当时的NBA总裁大卫·斯特恩亲自将这些T恤送给了出访的中国球员。

据NBA中国相关工作人员介绍，这应该算是中美篮球文化交流初期的一件绝版纪念品，T恤的背后特意将NBA的标志进行了处理，在蓝色的部分里用白色繁体字写下“中美友谊旅行团一九八五”的字样。

此前，NBA中国从未在其他场合展出过这件球衣。得益于这次进博会中设立体育专区的特殊性，NBA联系到了这件T恤的拥有者，然后借来陈列数日。

过去的一个赛季，NBA因莫雷风波在中国市场受到一定冲击，但随著央视和新华社对NBA报道的重启，NBA中国也希望通过一些措施重振中国市场。