中国最高法探索建立泛亚太地区破产重整中心

为支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区，中国最高人民法院今天（9日）发布实施一份司法意见，共33条，其中提出探索建立泛亚太地区破产重整中心。

据中新社报道，关于开展破产制度改革试点，意见明确，深化企业破产重整、预重整、执行转破产制度改革，推动建立针对中小企业的重整机制，探索无产可破案件简易退出机制。

意见还称，完善府院联动机制，建立破产信息登记与公开制度，协同解决破产处置涉及的税收政策、企业注销、信用修复等问题。推进破产案件审判权与破产事务管理权分离改革，支持深圳设立专门破产管理机构。

中国最高人民法院副院长杨万明在新闻发布会上说：“对于各方面普遍关注的自然人破产跨地域效力问题，意见态度鲜明予以支持，要求全面落实自然人破产案件裁判在特区内外的法律效力，推动全国法院积极支持这项改革工作。”

广东省深圳市中级人民法院院长万国营表示，完善的破产制度让市场主体优胜劣汰常态化，是经济高质量发展的必然要求。

他还说，深圳已在探索跨境破产协作机制。2019年3月，深圳市中级人民法院运用大陆网络拍卖平台，公开拍卖香港破产企业的财产，这在全国尚属首次。今年5月，深圳市中级人民法院的一件跨境破产裁定获得香港高等法院认可，在全国首次实现内地破产管理人跨境执业。