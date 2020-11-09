中国将对进口冷链食品预防性全面消毒

中国天津、青岛等地接连在进口冷链食品上验出冠病病毒，中国国务院联防联控机制发布通知，要求在进口冷链食品首次与中国境内人员接触前实施预防性全面消毒处理。

据中国央视报道，中国国务院应对疫情联防联控机制综合组今天发布了《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》，其中要求，市场监管部门要督促市场开办者、食品生产经营者索取消毒单位出具的进口冷链食品货物业经消毒的证明，凡是不能提供消毒证明的，一律不能上市销售。

该方案主要适用于进口冷链食品的装载运输工具、产品内外包装的消毒。其中要求根据进口冷链食品的物流特点，在按要求完成病毒检测采样工作后，分别在口岸查验、交通运输、掏箱入库、批发零售等环节，在进口冷链食品首次与中国境内人员接触前实施预防性全面消毒处理。

在口岸环节，方案要求进口企业如实申报进口冷链食品的相关信息，海关部门根据制定的风险监测计划，加强对进口冷链食品的检测。

检测结果为阳性的，按规定作退运或销毁处理。检测结果为阴性的，海关部门组织指导督促查验场地经营者或进口企业，对进口冷链食品的集装箱内壁、货物外包装实施消毒。

在进口冷链食品运输过程中，承运企业不得开箱。冷库接受进口冷链食品时，应如实记录并核对集装箱号及铅封号，做好货物的出入库记录，相关资料和记录应至少留存两年。

通知要求进一步完善追溯管理，做到所有进入市场的进口冷链食品来源可查、去向可追。

此前，山东青岛市在今年9月发生本土疫情，青岛市卫生健康委员会随后通报，两名码头装卸工人验出冠病病毒，经判定为无症状感染者，并从他们搬运的一批进口冷冻海鲜检出阳性样本。

天津市近日也传出一批经由滨海新区进口，被运往山东省德州市的冷冻猪肉外包装上验出病毒。经溯源追查，截至今日，天津已发现一名冷冻食品公司装卸工确诊，一名货车司机为无症状感染者。