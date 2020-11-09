拜登当选后 还会去北京吃面吗？

随着拜登当选美国新一任总统，当年他与中国国家主席习近平交流的点滴，也再度被港台媒体翻炒出来，大肆报道一番。

不过，截至目前，在一众中国媒体中，也仅有《环球时报》和《中国日报》就此发布了社评；但中国民众早已在网络上，热议拜登的家庭及与中国关系等往事。当中，以“拜登吃面”最为人津津乐道。

2011年，时任美国副总统的拜登，在驻华大使骆家辉的陪同下，与孙女到位于北京鼓楼的姚记炒肝用餐，点了炸酱面、拍黄瓜和可乐。据店主回忆，拜登当时婉绝了为他准备的包厢，坚持与其他食客一同坐在大厅，还热情地和邻桌顾客打招呼。

店主还说，拜登会使用筷子，且在吃饭过程中，拜登也向大家介绍他的孙女，并主动要求和老板、店员留影。

当时，美国驻华大使馆也发了一条微博，总结那次吃饭的消费情况。

“今天拜登副总统等五人点了五碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、凉拌土豆丝以及可乐等。总费用79元（人民币，下同，约16.14新元）。拜登副总统在结账时对店主说，给你们带来了许多不方便。他掏出100元结账，剩下的按照美国习惯作为小费。”

据报道，拜登此举在中国媒体和网民中掀阵阵波澜。有网民认为，拜登贵为副总统，但却如平民百姓般地用餐，实在是“接地气”。但也有舆论质疑，拜登是想借吃面争取中国百姓的好感。

结果，“拜登吃面”莫名变成了中国网络热词，意思是指过分夸张，有针对目的的作秀，但讽刺意味更重，即“人前一套，背后一套”。

此外，还有舆论把“拜登吃面”和中国国内的“三公消费”联想到一块儿，美国人表演亲民秀，却无意间倒打了中国官场公款吃喝的作风一把。

无论如何，鼓楼吃面一场秀，仅仅花费79元、一张笑脸和几个出游场面就博得那么多宣传，可说是“拜登吃面”稳赚不赔。

特朗普政府在过去四年里也一直想以“稳赚不赔”地方式处理中美关系，包括对中国输美产品征收惩罚性关税，对华为和字节跳动旗下的TikTok等中国科技公司实施打压等，结果都是“伤敌一千，自损八百”，不仅伤及美国企业的利益，更严重破坏了中美两国之间的互信。

尽管不少媒体分析说，拜登明年1月正式上任后，很可能延续特朗普对中国打压的做法，同时加强与其盟友的合作来遏制北京，但不少中国网民和舆论都期盼，这位在鼓楼馆子吃过炸酱面的美国领导人能调整对华政策，至少别让中美关系继续“自由落体”式下滑。

未来，当上总统后的拜登会不会在北京某馆子现身吃面，又或中国领导人出访美国时，也到麦当劳吃个便餐？在中美关系一再恶化的大背景下，这个情境恐怕在短期内不会上演；如果真发生了，那说明本区域局势得以恢复稳定、重回特朗普任期前的“旧常态”了。