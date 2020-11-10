中国五省市撤高考民族加分 学者：培养中华共同体

为保障少数民族学生受高等教育的机会，中国实行高考民族加分政策，但被部分汉族家长及考生质疑政策不公；继安徽后，江西、辽宁、天津及福建等至少五省市近期宣布，将逐步取消或收紧高考民族加分。

资料显示，中国1978年恢复高考后，对少数民族考生、归侨、华侨子女和烈士子女等考生，提供“优先录取”或高考加分等的特殊优惠政策。少数民族考生一般可获加五至20分不等。不过这项政策近年引起不少争议。

例如，2018年贵州的一名少数民族考生在加分后，差点让当时的全省高考状元杨云无缘北京大学，引发热议。

为此，今年9月，安徽省率先宣布调整高考加分政策，从2022年起，取消侨眷、港澳同胞及其眷属和少数民族聚居地区少数民族考生加分项。此后，江西、辽宁、天津、福建等省市都先后宣布类似新政。

不过，少数民族人口占约36%的贵州省，被批评改革“动作太慢”。学者习五一上周六（7日）在微博发出《为了孩子的高考公平，贵州家长再次去向贵州省教育厅表达诉求》的贴文，并留言“反对超国民待遇”、“培养中华民族共同体意识”。

习五一也在贴文中转发两张相片。相片显示，数十名汉族家长拿着印有“高考、公平”字句的白纸，在贵州省教育厅外示威。据称，教育厅官员10月13日曾和家长会面，但隔天却宣布延续加分政策，家长质疑“为什么在全国各省市积极调减甚至取消加分的时候，在贵州仍然强势推行”。

对于越来越多省市宣布调减或取消民族加分，舆论意见分歧。有网民称，不少家长对此拍手叫好，但是对于那些本就是少数民族的家长来说，优势突然被取消，“确实不适应”。

北京独立评论员蒋兆勇接受《星岛日报》访问时指出，近期有省市调整少数民族加分政策，目的是要建设更公平的公民社会。但他认为，相关政策调整不能冒进，仍要顾及地区差异。在同等的教育条件下，部分城市可以逐步取消加分，例如北京等，但对云南等偏远地区的少数民族还是要适当照顾，增加他们通过教育改变命运的流动性。

