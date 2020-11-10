马凯硕：美国不应强迫他国在中美间选边站

新加坡前外交官、新加坡国立大学亚洲研究学院学者马凯硕（Kishore Mahbubani）昨天接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时指出，许多东南亚国家希望与美国保持“牢固联系”，但华盛顿不应该强迫他们在中美竞争中选边站。

根据CNBC报道，马凯硕在节目中批评特朗普对中国的政策“古怪”、“不稳定”，尤其是把一些国家置于不得不在中国和美国之间做出选择的困难境地，让所有人都非常、非常不舒服。

报道称，自特朗普2016年就任美国总统以来，中美关系开始逐渐恶化。在某些情况下，美国曾试图让其他国家站在自己一边对抗中国，其中一个例子就是华盛顿呼吁各国禁止中国科技公司华为进入其5G网络，理由是对国家安全构成威胁。

报道还说，在上周选举前，前往亚洲国家访问的美国国务卿蓬佩奥发表了一系列演讲，试图支持其盟友对抗中国。

CNBC援引冠病疫情前的几项调查显示，中国在东南亚地区的经济和政治影响力已经超过了美国。未来几年，这一差距可能会进一步扩大。

不过，马凯硕认为，美国在东南亚投入了大量资金，而东南亚国家将继续欢迎美国，希望与美国保持“牢固关系”。“所以，这个地方对美国有很多善意……美国实际上可以利用这一点。”

但马凯硕补充称，美国必须“从长远考虑”，不能强迫各国在中美竞争中选择立场；而是与东南亚国家等伙伴合作，一同制定包括中国在内的所有国家都必须遵守的全球规则。

报道介绍说，东南亚地区人口超过6.5亿，是世界上增长最快的经济体之一，更为重要的是该地区的地缘战略价值。

传统意义上的东南亚地区位于亚洲的东南部，地处亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋的“十字路口”。其中，马来群岛是中国乃至所有国家海上贸易航线的必经之地，其中有“咽喉”之称的马六甲海峡更是极具战略意义，全球价值数万亿美元的贸易都要经过这里。

美国多年来一直通过安全和经济接触在该地区发挥重要作用。但是自从特朗普上台以来，美国退出了包括几个东南亚国家在内的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。美国政府高级官员也明显缺席了一些重要的地区峰会，这也是美国对该地区的承诺可能减弱的另一迹象。

对此，马凯硕指出，加入TPP将使美国能够长期巩固其在东亚的地位，但他强调，这对拜登来说，让美国重返TPP这个庞大的贸易协定“非常困难”。

他说：“我认为，如果拜登有能力私下独立地做出决定，他会愿意回去加入TPP。但是他会在国内被虐得很惨，因为你知道，在美国，反对自由贸易协定的政治环境已经变得非常、非常有害。”

