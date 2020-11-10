美军两B-1B轰炸机现身南中国海 一度飞近南沙群岛

美国空军两架B-1B轰炸机昨天被曝从关岛基地出发，绕行南中国海一圈后又返回关岛基地，期間还一度飛近南沙群岛。

专门记录军事飞行器动态的推特账号“飞机守望”（Aircraft Spots），昨天发布上述消息。

根据“飞机守望”公布的飞行路线图显示，这两架美军B-1B轰炸机从关岛安德森空军基地起飞后向西北方向飞行，途径巴士海峡进入南中国海，在南中国海上空先向西南方向飞行，再向东南方向飞行，途径巴拉巴克海峡、苏禄海、苏拉威西海后返回安德森空军基地。

“飞机守望”（Aircraft Spots）透露，美国空军两架B-1B轰炸机昨天从关岛基地出发，绕行南中国海一圈后又返回关岛基地，期间还一度飞近南沙群岛。（“飞机守望”推特）

据环球网报道，与此前频繁在南中国海出没的侦察机不同，美军此次派出的是B-1B轰炸机，该机型能够挂载核武器、具备超音速突防能力，威慑意味更浓。在9月30日，美军也曾从关岛出动两架B-1B轰炸机，前往东海。当时这两架B-1B轰炸机从关岛返回美国本土基地，不过它们没有选择最近的飞行路线，反而绕道进入中国东海上空。

对于美军近期在中国周边活动频繁等情况，中国国防部新闻发言人吴谦大校此前回应称，美方近期加大对华挑衅施压力度，对此中国的态度清晰明确：一是反对，二是不怕。

他强调：“中国军队将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护世界和地区和平稳定。我们奉劝美方一些政客认清现实，保持理性，停止挑衅，推动两国两军关系回到正确的轨道。”



