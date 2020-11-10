中国半导体行业协会理事：国产芯片替代不应成为主旋律

中国半导体产业历经几十年的发展近年来在美国的封锁之下，国产芯片替代的情绪高涨，使之成为全民关注的焦点，也成为了资本追逐的热点。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学教授魏少军指出：“中国半导体火热的有点过头，有点不像话。我们要防止极端主义和封闭思想，不能用代替思维作为发展的主旋律，主旋律应该是开放、合作。”

根据新浪财经报道，对于当下的国内半导体行业的热潮，魏少军在本周ASPENCORE主办的 “2020 全球高科技领袖论坛 - 全球 CEO 峰会&全球分销与供应链领袖峰会”上作出上述讲话。

魏少军表示：“封测业曾经长期占领我们集成电路产业绝大部分的份额，但现在它的比例在下降，而且增速也不高，这说明我们在这个领域的投入不足，值得关注。”

魏少军指出，从进口数据就可以看出，过去五年我们的中低端产品整体替代比较强。但高端微处理器和存储器差距还比较大，进口增长比例非常大。

当下的国际关系以及疫情给全球半导体行业都带来了不小的挑战，市场研究机构纷纷预测半导体市场可能下降的比例。“在这种情况下，既然有机遇，也有困境，特别是在重压情况下，我们更需要一种冷静的心态，我想说的是人间正道是沧桑”魏少军进一步表示，“我们有太多的压力要释放，但我们今天的做法是否做对了？中国已经融入全球技术体系，不能走回头路。有人呼吁我们要另搞一套，我认为这个想法是错误的。”

中国的光伏面板、高铁、数字支付、智能手机、云服务、机器人等的国内市场占有率都超过了 50%，如果要发展技术，就需要全球化。魏少军认为：“除了半导体，其他行业也需要走向国际。全球化下，脱钩是损人不利己。”

根据美国半导体行业协会（SIA）的统计，2018 年美国公司出口到中国的集成电路产品价值超过800亿美元（1077亿新元）。而根据中国半导体行业协会的估计，美国企业销售到中国的集成电路产品价值应该接近或超过1000亿美元。美国半导体巨头公司有五家的在中国的销售收入都占到其总销售额的一半以上。

魏少军认为，中国要成为半导体行业的领袖还需要很长时间，并且要防止极端主义和封闭发展的错误思想，中国的发展要开放。

“我希望中国半导体行业的发展的主旋律开放合作不要改，而不是国产替代思维。中美半导体产业在竞争中合作才能发展。”魏少军说：“我们希望整个全球半导体还是回到世界半导体理事会的框架当中来协调和发展，政府不要做对产业有影响，特别影响产业健康发展的事。”

他建议，中国应重新审视半导体产业的五大板块：设计、制造、封测、装配、材料。这五大板块在资源上的投入是不平衡的，在未来的发展中，应该特别注意五个领域的平衡发展。目前看设计板块稍微超前，材料板块相对弱一些，但并没有那么可怕。

关于产业模式的问题，魏少军也表示，“曾经有一段时间大家不愿谈 IDM 模式，认为代工和设计模式最好，现在像存储器这样的 IDM 产业也在往前推进，我们也不要轻易否定某一种模式。”

魏少军最后谈到芯片项目烂尾时，他表示：“我们还是要尊重产业发展规律，要克服急功近利冒进式的发展，虚心向美国半导体学习，加大投入。中国率先控制住了新冠疫情，这是我们发展半导体产业的先机，全球上半年半导体市场的增长 100% 都是由中国市场贡献，这一点千万不能忘记。”

