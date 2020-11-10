超强“猪周期”进入后半段 中国上月CPI同比连续大幅回落

中国国家统计局今天发布了上月全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。中国国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，CPI环比略有下降，但CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%。PPI环比由涨转平，同比降幅与上月相同。民银智库宏观分析师应习文分析指，超强“猪周期”进入后半段，猪肉价格连续回落，叠加去年同期高基数影响，推动CPI同比连续大幅回落。

根据中国国家统计局网站消息，从环比看，CPI下降0.3%。其中，食品价格由上月上涨0.4%转为下降1.8%，影响CPI下降约0.41个百分点。食品中，生猪产能持续恢复，猪肉供给持续改善，价格下降7.0%，降幅比上月扩大5.4个百分点；鸡蛋和鲜菜供应充足，价格分别下降2.3%和2.1%；部分地区苹果、梨等新果上市，鲜果价格略涨1.8%，涨幅比上月回落5.5个百分点。

此外，猪肉价格在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅分别扩大0.6、4.1和1.8个百分点。非食品价格持平。其中，医疗保健价格上涨1.5%；教育文化和娱乐价格上涨1.1%；交通和通信价格下降3.9%，其中汽油和柴油价格分别下降17.4%和19.1%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.5%，涨幅与上月相同。

针对继上月公布的CPI出现18个月来首次跌入2%以下后，本月公布的数据则为42个月以来首次跌入1%以内，应习文指出，这主要源于两方面原因，一是2019年以来的超强“猪周期”进入后半段，猪肉价格连续回落，叠加去年同期高基数影响，推动CPI同比连续大幅回落；二是今年冠病疫情对总需求形成了明显影响，核心CPI比去年年底的预估值下降了约1个百分点；三是夏季洪涝灾害、台风、双节等短期支撑物价的因素出现了明显消退。



从食品看，一是猪肉价格随着存栏、出栏量双升，9月中上旬进入持续下跌区间，叠加去年9、10月猪价急涨，今年10月猪肉价格同比由升转跌，同比下降2.8%，成为拖累CPI的最主要因素；二是肉类以外食品在10月双节假期后出现回落，鲜菜在晴好天气下供应充足，价格不断回落，而休渔期结束后水产品上市推动其价格回落，鸡蛋价格也在双节后明显下降。



从非食品看，十月黄金周推动相关服务价格反弹，环比上涨0.1%，基本符合预期。其中，衣着环比上涨0.4%，新季上市和需求恢复推动价格回升，但力度略弱于预期；能源价格下跌导致交通通信大类整体环比下跌0.2%，不过交通工具价格环比持平，通信工具环比上涨0.2%，显示汽车与手机下游需求企稳；服务板块表现突出，衣着加工、家庭服务、旅游、医疗服务环比均有所上涨，特别是黄金周推动旅游服务环比大涨2.8%；居住环比上涨0.1%，但房租价格仍为环比持平，显示整体需求仍有待提升。

据测算，在10月0.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为0.4个百分点，比上月回落0.8个百分点，新涨价影响约为0.1个百分点。

PPI方面，随着中国国内工业生产持续恢复，10月工业生产价格总体平稳。从环比看，PPI由上月微涨转为持平。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.1个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。

应习文指出，一方面，在中国国内生产持续恢复的情况下，供给保障仍略强于需求复苏，使得PPI仍处于通缩区间，另一方面食品价格回落推动生活资料价格由升转降也对PPI跌幅收窄造成阻碍。



整体来看，随着疫情的恢复以及“内循环”相关支持政策的逐步推出，社会总需求开始回暖，本月去除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.1%，已连续3个月实现环比正增长。不过食品价格与去年同期基数的抬升，仍使CPI承压，预计未来数月内不排除CPI同比将转为负增长，形成罕见的CPI、PPI双通缩情景，叠加临近年底的流动性需求，以及二次疫情的输入型影响，前期备留的货币政策空间可适度发挥作用。

从调查的40个工业行业大类看，价格上涨的有12个，比上月减少三个；下降的18个，减少一个；持平的10个，增加四个。其中，受北方气温下降影响，供暖需求逐渐增加，煤炭开采和洗选业、燃气生产和供应业价格分别上涨2.1%和0.4%；化学原料和化学制品制造业价格上涨1.1%，化学纤维制造业价格上涨1.0%，纺织业、造纸和纸制品业、非金属矿物制品业价格均上涨0.3%。

受国际原油价格震荡下行影响，石油和天然气开采业价格下降4.9%，石油、煤炭及其他燃料加工业价格下降1.6%。此外，有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业价格分别下降0.3%和0.1%。

从同比看，PPI下降2.1%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降2.7%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.5%，降幅扩大0.4个百分点。主要行业中，价格降幅收窄的有煤炭开采和洗选业，下降5.5%，收窄2.0个百分点；燃气生产和供应业，下降5.4%，收窄0.1个百分点。

价格降幅扩大的有石油和天然气开采业，下降30.4%，扩大4.2个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，下降18.5%，扩大1.6个百分点。此外，有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.9%，涨幅与上月相同；黑色金属冶炼和压延加工业价格由平转涨，上涨0.3%。农副食品加工业价格上涨1.9%，涨幅回落2.0个百分点。

据测算，在10月份2.1%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点，新涨价影响约为-2.0个百分点。

