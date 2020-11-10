发生“不良事件” 巴西卫生机构暂停测试中国冠病疫苗

巴西卫生机构当地时间周一（9日）表示，在发生“严重不良事件”后，该机构已下令暂停对中国“CoronaVac”冠病疫苗的测试。巴西研究中心透露，这项决定与一起死亡事件有关。

综合法新社、英国广播公司、路透社等报道，巴西国家卫生监督局（Anvisa）发布声明称，“不良事件”发生在10月29日，基于隐私规范无法提供细节，但这类不良事件包括死亡、可能致命的副作用、严重残疾、住院、先天缺陷与其他“临床上重大事件”。

“CoronaVac”冠病疫苗由中国医药公司北京科兴研发。

正在对该疫苗进行试验的布坦坦研究所随后指出，暂停疫苗测试的决定是与一起死亡事件有关。该研究所所长科瓦斯还表示，Anvisa的声明很让人困惑，“因为这是与疫苗无关的死亡案例”。

此前，“CoronaVac”冠病疫苗曾在巴西掀起政治风波，因其最大支持者是圣保罗州州长多里亚，但多里亚是总统博尔索纳罗的头号反对者。

巴西卫生部长帕祖洛上个月说，联邦政府已与圣保罗州达成一项20多亿人民币（约4亿新元）的协议，将购买4600万剂“CoronaVac”冠病疫苗。

多里亚此前也透露，该州的免疫接种计划最快将于2021年1月开始实施，这将成为世界上最早一批正式开展疫苗接种的地区之一。

但博尔索纳罗随后在个人推特上说，任何疫苗都必须得到巴西卫生监管机构的批准，并得到巴西卫生部的有效性验证后才能提供接种。

他在推特回应支持者要求其不要购买中国疫苗的呼声时更表示，数十亿元不能花在仍在试验的药品上。“我的决定是不购买这些疫苗。”

他也补充道：“巴西人民不会成为任何人的小白鼠”

Anvisa表示，“CoronaVac”冠病疫苗在巴西仍处于三期临床试验阶段，尚未在巴西注册并广泛使用。如果证明有效，布坦坦研究所将最终进口中国疫苗。

巴西是此次全球受到冠病疫情影响最重的国家之一，有超过550万人感染。除了中国疫苗，当局还计划购买牛津大学和制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）生产的疫苗。

印尼测试继续

另一方面，对于“CoronaVac”冠病疫苗在巴西的测试突然喊停，采用同款疫苗的印尼国有制药公司Bio Farma则表示，该疫苗的临床试验“进展顺利”。

Bio Farma的发言人也说，目前没有取消临床试验的计划。

就在“CoronaVac”冠病疫苗遭逢重挫的同一天，美国辉瑞大药厂（Pfizer）宣布自家研发的候选疫苗展现90%有效性，振奋全球市场并为疫情可能终结带来希望。

但传染病研究人员提醒，不要对辉瑞的研究结果过于兴奋。

据彭博社报道，美国明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任Michael Osterholm周一在接受电台采访时说，辉瑞的声明根本未表明该公司实际上已经完成了什么，强调现在就对该疫苗研究进行定义还为时过早。

他也说，虽然该疫苗据报防止了90%的有症状感染，但几乎没有说明能够预防哪些病例。此外，关于该疫苗在老年人和其他最需要保护的弱势群体中，如何发挥作用的细节也未公布。