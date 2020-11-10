港媒：全国人大将针对香港定爱国者标准

港媒透露，今明两日召开的中国全国人大会议将针对香港形势定立“爱国者标准”，不符合标准的人，可能被取消立法会议员身份等公职。

网媒“香港01”昨晚引述消息称，全国人大会议将增加讨论一项涉及香港的草案，内容是为香港制定一套宪制框架，包括订定“爱国者标准”；港府日后要依照此草案规定，检视公职人员是否符合“爱国者标准” 。如果未能符合，就要褫夺其职位，理由包括其违反宣誓誓言（《基本法》第104条）。

报道称，根据草案中有关“爱国者”的定义，公职人员必须拥护《基本法》以及效忠港府。因此，早前报名参选立法会选举却被选举主任褫夺参选资格的四名立法会议员，仍有可能在新框架下遭取消议员资格（DQ）。

香港新一届立法会原定在9月初举行，期间泛民主派公民党的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及专业议政的梁继昌报名参选后，遭选举主任以违反《基本法》及没有忠诚效忠港府的理由，褫夺他们的参选资格。

港府随后以冠病疫情为由，将选举延后一年，现任议员全体留任，包括杨岳桥等四人。

至于香港区议员会否被“爱国者标准”波及，报道引述消息指暂时未有明确信息。

此前，“香港01”引述香港建制派人士消息称，至少杨岳桥等四人将可能被中国全国人大常委会DQ。他们被指多次故意通过冗长发言，阻扰议案通过，导致立法会今年至今三次流会，违反《基本法》第104条，即违背就职时需表明“尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公”的誓言。

对此，泛民主派会议召集人胡志伟昨天称，如果中央政府最终决定DQ议员，19名民主派议员将“义无反顾地总辞”。

胡志伟也说，中央政府计划DQ，显示对泛民主派履行监察议会职务“恼羞成怒”。倘若DQ的决定落实，属于违反《基本法》，证明中央政府不尊重香港市民的声音。



