刘兆佳谈DQ四泛民：北京对港民主派总辞反应有备而来

据报北京将出手褫夺包括杨岳桥等至少四名香港泛民议员资格，认为他们多次故意通过冗长发言，阻扰议案通过，导致立法会今年至今三度流会。民主派议员随后宣布，若人大取消民主派议员资格，19名现任民主派议员将会义无反顾总辞，作最强烈抗议。

全国港澳研究会副会长刘兆佳对此指出，中央对民主派在立法会复会后的表现失望、死心，“不想再花时间观察”；对于泛民以总辞作反应，刘兆佳认为是意料之内，称北京若有意取消民主派立法会议员资格，也会对总辞有备而来。理大应用社会科学系助理教授锺剑华则认为，民主派现在总辞，可引起国际回响，对美国制定对华策略有一定影响，但议员总辞可能成为明年立法会选举时被政府绝入闸的理由。

根据香港01新闻报道，刘兆佳认为，中央原本有意宽松处理“DQ4” ，让全体民主派议员过渡留任，并观察他们是否有改弦易辙的决心，可是中央认为泛民仍在争取激进势力支持，在议会阻挠政府工作，故再度出手撤销部分议员的资格。

刘兆佳说，中央认为民主派没有坐上合作路线，对他们立法会复会后的表现失望，“可谓震怒、死心，不想再花时间观察”；并指中央对DQ民主派存有高度迫切感，因有大量社会经济民生议题急需在未来一年内解决。刘兆佳说，虽然建制派已准备透过修改议事规则应对泛民在议会的拉布战，但这种做法也需要时间。

至于民主派提出若DQ议员会义无反顾集体，刘兆佳指有关论调早已表达过，不是新鲜事，相信北京若有意取消民主派立法会议员资格，也会对他们总辞有备而来，在民主派离开立会后，可以预期未来一年立法会能“和政府充份合作”，全力推展社会、民生、经济相关的政策，以“应对香港水深火热的社会状况”。

至于未来一年议会厅内若无民主派议员，会否在来年立法会选举造成民意反扑? 刘兆佳认为有关情况未必会发生，“如果无反对派阻挠，政府施政得当有效令民生经济复甦，提振香港人信心，反而有利建制派选情。”

锺剑华认为，目前的政治情况与9月作去留民调时已不尽相同。锺剑华说，如果政府DQ四名议员，令民主派失去三份一否决权，失去否决政府重要议案的能力，事实上已无异于失去所有泛民议员。他估计若再进行一次民调，支持民主派总辞的人数会更多。

锺剑华还说，美国新总统刚上场，一般而言不会太快表露外交政策取向，但若民主派现在总辞，可在国际引起回响，对美国制定对华策略有一定影响，他认为若泛民议员总辞或成为明年立法会选举时被政府拒绝入闸的理由。