大陆学者：四招反制美台“隐性军事同盟”

针对“美国海军陆战队人员抵台，连续四周教授台军课程”一事，中国当代世界研究中心研究员高扬今天在中国官媒《环球时报》撰文批评美国与台湾的军事互动，提出包括立法、制裁以及加强对台常态化巡逻在内的四招进行反制。

文章指出，特朗普政府出于国内政治需要和遏制中国崛起的战略考量，利用“台湾牌”对华施压的态势日益明显，而且越来越频繁。而民进党当局则顺势倒向美国，企图挟洋自重，倚美推进“台独”。美国学者也称，越来越多的迹象表明美台正在形成一个“隐性的军事同盟”。

文章批评特朗普政府公然打破美国长期以来根据中美三个联合公报做出的“美国政府只与台湾地区发展经贸文化及其他非官方关系”的承诺，以及美国国会通过了允许美方高层级官员访问台湾并可与台湾同行互动的“台湾旅行法”。华盛顿也打破以往美国政府应台当局请求而被动对台军售的做法，主动谋划对台军售等显示对民进党当局的支持。

针对上述情况，文章从四个方面提出了中国应如何反制。首先，全国人大可以制定和完善关于防范他国干涉中国内政的相关法律。这些法律作为《反分裂国家法》的补充，明确规定干涉中国内政含义的内涵外延，对他国干涉中国内政的做法依法采取反制行动和措施。

其次，全国人大可以制定对台武器禁运法案。在国际法意义上，台湾是中国的一部分。对台武器禁运法案可明确规定未经中国政府许可，他国售卖给台湾的一切武器装备不得运送至台湾，授权中国政府执法部门和军队可依法对疑似运送售台武器装备的船只进行拦截和临检，并实施扣押和处罚运送售台武器装备的船只。

第三，中国政府可以加大对台售武的公司和个人的精准制裁力度。中国政府不仅要制裁对台开展军售的公司，还可以制裁这些公司背后的利益集团及其下属企业。不仅要制裁推动对台军售的个人，还可以制裁其代表的利益集团及其下属企业。

第四，中国军队可以加强对台湾海空域的常态化巡逻。解放军海空军针对美舰在台湾海峡的所谓“常态化巡航”和台湾民进党当局不断购买进攻性武器装备等举措，可以进一步强化对台海海空区域的巡航，以超强硬回应美台加强军事合作，加大对美国和台湾当局的压力。

