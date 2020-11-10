台湾学者：特朗普卸任前可能作出“最后的疯狂”

美国大选拜登宣布当选，若顺利美国新任总统将于明年1月20日上任，但现任总统特朗普尚未承认败选。中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛受访时表示，在美总统交接期可能产生的冲突有两个，一个是特朗普肆无忌惮在台海等议题的“最后疯狂”，可能导致美中之间有更多的摩擦；第二是北京考量到超前部属，把亚太格局拉回到对中国有利的状态，可能会透过威慑等动作去造成既定事实，影响拜登上来前的政策，这对两岸关系是有风险存在。

根据中评社报道，王智盛指出，1月20日拜登上任之前，是两岸关系比较危险的时候，比拜登上任后风险更高。

王智盛举例，特朗普卸任前的这段时间，“最后疯狂”的动作可能有，对中国推出更多具体限制措施，导致中美关系系统性脱钩；或是使中美两国政治关系实际降级；以及在台湾、南中国海问题上继续以危险动作，逼中国必须在台海与南中国海议题上出牌。

王智盛表示，共和党建制派会希望留下特朗普遗产，希望可以因此继续制约影响拜登，特朗普可能认为这是符合美国利益，特朗普可能在这个基础之上去做疯狂行为，是有这个可能性。

至于蔡英文政府是否希望特朗普卸任前出台更多对台友善的政策？王智盛认为，应该不会，蔡英文希望现在两岸关系稳定就好，“但是特朗普会不会做，我们就没有把握”。

问及在特朗普卸任前，美国务卿蓬佩奥是否有访台的可能性？王智盛直言“不会”，台湾不会做更多动作去争取特朗普有更多善意表现，而是希望稳定以及健康的两岸关系。

王智盛还说，两岸关系取决于北京态度，主要不是拜登或是特朗普的政策。不过，中国处理美中关系会有观察期，若因美中关系观察期让两岸关系有缓和期，这段期间两岸可以累积多点对话与善意，或许至少两岸不会失控，不会像现在这段时间有这样高风险性。

他强调，两岸关系若想要改善，在这段时间有一点点机会，但是还是取决于北京态度，北京想要什么样的两岸关系，希望两岸创造出缓冲带。但如果北京想要重新制定两岸游戏规则的话，那就没有机会。

他还表示，蔡英文政府在美国总统交接期会维持稳定、不挑衅

至于蔡英文推文祝贺拜登，台湾外交部长吴钊燮又感谢特朗普政府，王智盛表示，这不冲突，蔡英文也不是第一个祝贺拜登，推文祝贺拜登也是应该的，但是要平衡特朗普过去支持台湾，透过吴表达感谢之意，政府外交政策就是稳定、不是押宝，希望与人为善，不管谁执政都希望维持良好关系。