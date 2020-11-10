张晓明：港澳处于双循环交汇点　具独特优势可大显身手

博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会今天在澳门举行。中国国家主席习近平向大会致贺信表示，愿与各国一道，加强科技创新与合作，促进更加包容、互惠共享的国际科技创新交流。中国国务院港澳办副主任张晓明在会上重提日前中国国务院副总理韩正会见香港行政长官林郑月娥时提到的“三个凡是”，指出港澳正处于国内国际双循环的交汇点，具有的独特优势完全可以大显身手。

根据香港电台报道，习近平向大会发祝贺信，由大会主席、全国政协副主席何厚铧宣读。信中指出，在全球正面临冠病疫情等各种挑战，科技是人类克服重大挑战、促进和平发展的重要力量。

张晓明则说，澳门在抗疫期间已深深体现到祖国是澳门的最大靠山，一国两制是保持澳门长期繁荣稳定的最佳制度。他重提韩正会见林郑时提到的“三个凡是”，即凡是有利于保持香港长期繁荣稳定、有利于增进香港同胞切身福祉、有利于促进大陆与香港融合发展的事情，中央都会全力支持，并同样适用于澳门。

张晓明指出，港澳正处于国内国际双循环的交汇点，具有的独特优势完全可以大显身手。

郑月娥在大会致辞时表示，论坛在澳门举行，彰显在粤港澳大湾区建设科技创新中心所承担的使命，香港将携手合作共同作出贡献，也会借助国家支持香港成为科技创新中心和把握大湾区发展机遇，积极推进各项有利创科发展的工作，深化与各地尤其是大陆创新合作，进一步提升香港的创新动力，希望香港和大湾区居民得享创新生活带来的更好生活质素。