中国首制大型邮轮进入坞内连续搭载总装 预计2023年完工交付

中国首制大型邮轮今天进入坞内连续搭载总装里程碑节点。上海市经信委表示，这是中国造船人在摘取“皇冠上最后一颗明珠”征程中迈出的重要一步。根据计划，邮轮将于2023年上半年出坞，2023年完工交付。

根据澎湃新闻报道，作为中国船舶工业设计建造难度最高的船型之一，大型邮轮是中国目前唯一没有攻克的高技术、高附加值船舶产品。

中国船舶集团2018年11月6日与美国嘉年华集团、意大利芬坎蒂尼集团在首届中国国际进口博览会上，正式签订2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮建造合同，并举行了中国船舶集团大型邮轮项目工程正式启动仪式。这是中国首次签订真正意义上的大型邮轮建造合同。

中国首制大型邮轮去年10月18日在外高桥造船有限公司正式开工点火钢板切割，全面进入实质性建造阶段。

中国首制大型邮轮为Vista级，入级英国劳氏船级社（LR）和中国船级社（CCS），船东为中船嘉年华邮轮有限公司。其船体总长323.6米，型宽37.2米，最大吃水8.55米，最大航速22.6海里/小时，最多可容纳乘客5246人，拥有客房2125间；采用吊舱式电力推进系统，将配备2台16.8兆瓦、3台9.6兆瓦、总功率62.4兆瓦的主柴油发电机以及2台16.8兆瓦吊舱推进器。

船内拥有高达16层的庞大上层建筑生活娱乐区域，设有大型演艺中心、大型餐厅、特色餐馆、各色酒吧、咖啡馆、购物广场、艺术走廊、儿童中心、SPA、水上乐园等休闲娱乐设施，豪华程度超过五星级酒店。

整船的零部件，相当于C919大飞机的5倍、“复兴”号高铁的13倍。全船总电缆布置长度达到4200公里，相当于上海至拉萨的距离。

巨大的物量背后是错综复杂的现场管理和施工次序。外高桥造船首次大规模采用了“模型下现场”，在网页端和移动端可以直接查看和旋转每个分段、总段的三维安装模型，从而直观了解到管系、舾装件和设备的排布方式，确定施工次序，更加合理、高效地安排各专业进行交叉作业，确保安全施工和建造质量。

出于对重量控制的要求，大型邮轮大多使用8毫米以下的薄板分段，薄板分段约占全船分段总量的80%。为了提高薄板生产效率，控制建造质量，外高桥造船专门设立了薄板中心。为了避免薄板在加工过程中出现变形，创新采用了激光切割、机器人焊接等一批国内造船行业首次运用的新装备和新技术。同时，薄板中心实现5G网络全覆盖，以MES（制造执行系统）为核心，借助工业物联网技术实现智能管理，为邮轮薄板建造提供了智能动力。

