中国起诉破坏野生动物资源犯罪数量急剧上升

中国最高人民检察院昨天（9日）发布数据称，今年1月至9月共起诉破坏野生动物资源犯罪15154人，同比上升66.2%。

据最高人民检察院网站消息，被起诉者中包括非法捕捞水产品罪6974人，非法狩猎罪3769人，非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及珍贵、濒危野生动物制品罪3007人，非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪1131人，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪273人。

据悉，这类犯罪呈现出案件数量增多且罪名相对集中、犯罪地域较广、涉案野生动物范围广、犯罪交易场所趋网络化、犯罪模式逐渐产业化的特点。

最高检指出，随着电商、微商平台以及快递物流行业的快速发展，网络交易逐步成为野生动物地下交易产业链的重要环节。一些网店披着合法外衣，私下销售鹦鹉、黄金蟒等违禁野生动物及制品，还有商家通过微信朋友圈等发布野生动物销售信息等。

另外，随着“异宠”热流行，一些人出于猎奇心理或“收藏爱好”，购买野生动物、野生动物制品用于饲养或欣赏。涉案人员有以贩卖野生动物为业的走私商、进口商、源头经销商、分销商，也有串联上下家抽佣渔利的中介、代理人，以及单纯的“异宠”爱好者，形成庞大的地下交易网络。

最高检称，检察机关坚持从严从快惩治。对构成犯罪符合批捕、起诉条件的，依法快捕、快诉，坚决打击。特别是严惩非法猎捕、杀害、出售珍贵、濒危野生动物等“源头”犯罪。

冠病疫情今年初在武汉销售野生动物产品的华南海鲜市场暴发后，利润丰厚且监管不力的野生动物贸易受到关注。

中国全国人大常委会在今年2月表决通过全面禁止非法野生动物交易的决定，革除滥食野生动物陋习。

决定规定，凡野生动物保护法和其他有关法律禁止猎捕、交易、运输、食用野生动物的，必须严格禁止。

全面禁止食用国家保护的“有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”以及其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物。

以食用为目的猎捕、交易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物，也全面禁止。