学者：美国在总统过渡期将对中国采取更多行动

美国国务院周一宣布，制裁另外四名通过香港国安法压制香港异见人士的香港及内地官员。有学者预计，美国在总统过渡期将对中国采取更多行动。

此次受制裁的四人包括，香港警务处国家安全处高级警司李桂华、警务处副处长刘赐蕙、国安公署副署长李江舟及国务院港澳办副主任邓中华。

据彭博社报道，美国国务院在声明中说：“这些行动凸显了美国决心追究正在积极剥夺香港人民的自由并破坏香港自治的关键责任人物。”

美国战略与国际研究中心研究员葛来仪（Bonnie Glaser）认为，特朗普政府可能会在总统过渡期，针对涉港事务和新疆穆斯林的虐待问题对中国采取更多行动。

她还说，“特朗普的团队有个旨在使美中关系的变化不可逆转的'待办事项'清单。”

最新的举措是特朗普政府就香港国安法的实施向中国施压的一部分。早些时候，美国暂停了与香港的引渡条约，终止了与香港贸易的征税互惠待遇安排，并制裁了包括特首林郑月娥在内的多位高级官员。

候任总统拜登此前就人权问题，包括对香港异见人士的镇压，也强烈批评过中国。

针对此前美国的制裁，中国曾敦促美国停止对香港的“错误做法”，外交部发言人赵立坚重申了北京的立场，即香港事务是内政。香港政府表示，“强烈反对”特朗普政府的决定、对此表示“遗憾”，并重申向世贸组织投诉的誓言。