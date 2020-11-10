中国媒体赞体操队穿防护服出国参赛：有利无害

中国体操队昨天在结束了东京四国体操赛后启程返回中国，这也是中国国字号在冠病疫情在中国稳定后首次出国比赛。体操队在刚抵达日本时就因穿上了防护服而让当地一些媒体和网民感到意外，中国媒体则认为这没有什么值得“大惊小怪”，体操队采取严格的防疫措施无论对中方还是赛事本身都是有利无害。

根据澎湃新闻报道，中国体操队在回程途中再次穿上了防护服，队伍对于自身的严格保护，没有因为部分网民的反应而改变。

报道指出，中国体操队在旅途中穿防护服并没有什么值得“大惊小怪”。首先，出发地和比赛地两处地点都相对独立，唯有中间的旅程部分风险最高，自然需要更严格的保护。

其次，这不仅是对于中国队人员的保护和负责，对于在东京举行的这项赛事本身也是有利无害。

经历冠病阳性风波虚惊一场的日本体操名将内村航平就表示，“希望大家不要认为奥运会没法举办”。

如果这项奥运测试赛事出现防疫漏洞或者病例，不仅对于体操国际赛事的恢复是一个打击，对于整个东京的奥运办赛前景都会带来负面影响，采取高规格的防疫手段保护周全，对于运动队和赛事是“双赢”的结果，没有任何理由受到指责。

报道说，正因如此，在为中国队接风时，国际体联主席渡边守成也对中国队采取严格防护措施表示了赞扬，并对中国队在疫情期间前来参加这场比赛表示了感谢。

另一项包括日本等多国选手在内的乒乓世界杯赛也在山东威海举行。这也是中国国内时隔近10个月后再次举办高水平国际体育赛事，对于疫情稳定后国际赛事的复苏有重要的意义。

《中国青年报》评论说，“当国际体育赛事逐渐复苏，中国体育在内循环取得良好成效的基础上，已经开始主动与国际赛事重新构建联系，并探索疫情之下如何更好地参与国际体育赛事的办法。”

为了保障赛事安全进行，同样也采用了严格的防疫措施。

中国乒协主席刘国梁在乒乓世界杯开幕式上的致辞说，“国际乒乓球赛事在中国率先重启，不仅回应了全世界乒乓球迷数月的翘首期盼，也是向世界展示中国抗疫成果的良机，同时为体育行业进一步恢复举办国际体育大赛进行了尝试、探索和创新，未来希望在国内和国际上恢复更多的乒乓球赛事。”

文章评论强调，当下，中国国内是全球疫情控制得最好的地区，一个显而易见的教训就是千万不能“低估”病毒——为了所谓的“面子”而忽视防疫措施，只会得不偿失。

