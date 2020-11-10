深圳推强制休假 加班太多将“被放假”

深圳市第六届人大常委会会议日前通过《深圳经济特区健康条例》，提出推行强制休假制度。不少网友对推行强制休假制度表示支持，但也直言担心无法改变“996”的工作模式。业内专家认为，强制休假的新规出台有一定示范效应。

据《工人日报》报道，深圳市第六届人大常委会第四十五次会议10月29日表决通过《深圳经济特区健康条例》，提出推行强制休假制度，以更好地保障劳动者身心健康。

这是中国首部地方性健康法规，将于明年1月1日正式实施。

《健康条例》明确，推行强制休假制度，用人单位应当合理配置人力资源、安排员工作息时间，对脑力和体力劳动负荷较重的员工，实行轮休制度，避免对员工健康造成人体机能过度损耗或者身心健康伤害。

同时，用人单位应当严格执行员工带薪休假制度，人力资源保障部门和工会等组织应当加强对用人单位落实员工带薪休假制度的监督检查。

该项内容引发公众广泛关注。带薪休假制度在中国由来已久，但落实率并不高，许多员工表示“想休，但不让休、不敢休”。新条例实施后，休假制度能否真正落地？

不少网友对深圳推行强制休假制度表示支持，但也直言担心无法改变“996”的工作模式。有网友表示，公司单休已成为默认的规定，法定节假日加班也没有三倍工资，更不用说带薪休假。

也有员工反映，公司基本能落实带薪休假，但变相加班很难避免。在深圳市南山区一家房地产公司的潘女士说，公司年轻人多、竞争压力大，由于采取绩效工资，工资水平取决于工作量，加班成常态。“支持推行强制休假，能让员工工作起来劲头更足，希望制度落实到位。”

深圳市卫健委相关负责人表示，法规对劳动负荷过重确实难以界定和制定具体标准，写入该部分内容，主要还是在于引导用人单位和员工树立健康工作理念，因此条例中没有制订具体的法律责任。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍公开建议，下一步要认真研究条例的可行性、监管成本有多高、企业不执行怎样进行惩戒等问题，并呼吁尽快出台相应的实施细则。

还有专家建议，休假制度既要保障职工休假权，又不宜大幅增加企业的用工成本，推动落实可以对企业多一些实实在在的鼓励，如减免税收等，尽量做到企业和职工的“双赢”。