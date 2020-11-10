立陶宛国策支持台捍卫自由 台外交部：继续推动双边关系

立陶宛新一届执政联盟昨天发表“执政联盟政策纲要”，其中提到支持台湾捍卫自由。台湾外交部今天回应说，立陶宛与台湾是理念相近伙伴，将持续推动双边关系往前迈进。

根据联合新闻网报道，台湾外交部在新闻稿中指出，立陶宛执政联盟领导人签署政策纲要，其中声明未来外交政策将以“价值”为导向、积极抗衡违反人权及民主自由的作为，并支持全球从台湾到白俄罗斯为自由而奋斗的民众。

台湾外交部说，对立陶宛持续以具体行动捍卫共享价值，外交部诚挚感谢，未来将继续推动双边关系往前迈进。

外交部表示，立陶宛积极支持台湾参与世界卫生组织（WHO），针对昨天复会的世界卫生大会（WHA），立陶宛国会有60位重要议员、也就是近半数的国会议员，在10月下旬以联名函形式支持台湾参与，其中包括兼任卫生部长的韦瑞佳（Aurelijus Veryga）、国会友台小组主席史金达（Gintaras Steponavicius）及副主席艾德梅纳斯（Mantas Adomenas）等。

此外，立陶宛外交部长林克维丘斯（LinasLinkevicius）5月也曾公开表达支持台湾参与WHO。

台湾外交部长吴钊燮今天也透过外交部官方推特帐号推文表示，“立基于价值的外交政策”（values-basedforeign policy）及“捍卫为自由而奋斗的人们”这两句话“如雷贯耳”。台湾将与立陶宛及其他理念相近国家合作，共同维护珍视的共享价值，强调“我们是对抗巨人歌利亚的大卫，而我们将得胜。”

