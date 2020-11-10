中国外交部敦促美国撤销对陆港官员制裁

美国国务院宣布制裁四名通过香港国安法压制香港异见人士的香港及内地官员，中国外交部敦促美方停止插手香港事务，立即撤销所谓制裁。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回应相关提问时说，美方有关行径是“公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政”，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，强烈谴责。

汪文斌指出，在香港特区国家安全受到现实威胁和严重损害，特区政府难以自行完成维护国家安全立法的情况下，中国中央政府从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，目的是惩治极少数严重危害国家安全的犯罪分子，保护绝大多数守法的香港居民，中国中央政府坚定支持特区政府有关部门和人员依法履职尽责。

他也再次强调香港事务纯属中国内政，外部势力无权干涉，并敦促美方立即停止插手香港事务，撤销所谓制裁，不要在错误的道路上越走越远。

美国国务院在周一宣布，制裁四名通过香港国安法压制香港异见人士的香港及内地官员，包括香港警务处国家安全处高级警司李桂华、警务处副处长刘赐蕙、国安公署副署长李江舟、国务院港澳办副主任邓中华。

美国国务卿蓬佩奥在声明中称，有关官员将禁止入境美国，他们在美国的资产将受到冻结。他强调，美国采取的行动彰显美方对扼杀香港人民自由、破坏香港自治人士究责的决心，呼吁北京履行在“中英联合声明”中所做出的国际承诺。