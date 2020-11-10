香港“DQ4”是谁啊？

港媒昨天（11月9日）引述消息称，四名香港泛民主派议员将可能被中国全国人大常委会取消立法会议员资格（DQ）。

这四人分别是公民党的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒，以及专业议政的梁继昌。

香港新一届立法会选举原定于9月初举行，他们四人报名参选后，被选举主任以违反《基本法》及没有忠诚效忠特区政府为由，褫夺参选资格，因此被港媒称为“DQ4”。

港府随后以疫情严峻为由，延后立会选举至明年9月5日，并由现届议员延任过渡一年，包括“DQ4”四人。

DQ4是谁啊？

杨岳桥：

今年39岁的杨岳桥，现任公民党党魁，也是香港立法会议员。

他于2011年加入公民党，并在同年当选为香港立法会法律界功能界別议员。

2015年，杨岳桥在新界东地区补选中胜出，当选为立法会议员，并在2016年的选举中成功连任。随后，他出任公民党署理党魁一职，并在2018年连任。

2020年立法会换届选举，杨岳桥在泛民阵营举办的初选中胜出，但在报名竞逐新界东地区直选后数天，便与同区出战的民间集会团队发言人刘颕匡，以及前立场新闻记者何桂蓝，同时接收到选举主任的信函，就多项议题的立场提出询问，包括涉及其曾签署反对《香港国安法》的声明、争取外国制裁香港等范畴。

今年39岁的杨岳桥，现任公民党党魁。（杨岳桥面簿）

郭荣铿：

今年42岁的郭荣铿，现任公民党执委，也是香港立法会议员。

他于2006年加入公民党，并在同年以28岁之姿，当选为香港立法会法律界功能界別议员，且一直连任至今。

2016年10月，郭荣铿当选为香港立法会内务委员会副主席，而这项职务也为他之后遇到的连串风波，埋下伏笔。

今年4月，港澳办及香港中联办发表声明，强烈谴责主持立法会内务委员会主席选举的郭荣铿“滥权”，原因是郭荣铿以及部分泛民议员以冗长演说拖延议案表决，质疑他们没尽忠职守，违反宣誓誓言，构成了“公职人员行为失当”。

今年4月，港澳办及中联办发表声明，强烈谴责主持立法会内务委员会主席选举的郭荣铿“滥权”，原因是郭荣铿以及部份泛民议员以冗长演说拖延议案表决，质疑他们没尽忠职守。（郭荣铿面簿）

郭家麒：

今年59岁的郭家麒，现任公民党支部主席，也是香港立法会议员。

郭家麒曾担任区议会议员，以及香港立法会医学界功能界別议员。2010年7月，他宣布加入公民党，并在两年后代表公民党出征新界西地区。最后，他以高票成功当选，且在2016年又成功连任。

现任公民党支部主席的郭家麒，曾公开表态反对《香港国安法》。（郭家麒面簿）

梁继昌：

今年58岁的梁继昌，目前为非营利组织公共专业联盟的副主席，也是香港立法会议员。

2012年，梁继昌当选为香港立法会会计界功能界別议员，并在2016年成功连任；同年，他还与郭荣铿等人组成专业议政，以加强立法会各专业界別在议会中的合作。

资料显示，专业议政的成员均是泛民主派的功能界別立法会议员。

专业议政的梁继昌，目前也是非营利组织公共专业联盟的副主席。（梁继昌面簿）

为什么他们被北京“盯上”？

中国全国人大常委会今明两日在北京召开会议，按照已公开的议程，并无有关香港的议程，不过外传议程将加入取消泛民主派立法会议员资格事项。

网媒“香港01”昨天引述香港建制派人士消息称，收到信息中央可能DQ上述四人；这四人被指多次故意通过冗长发言，点人数等手段阻扰议案通过，导致立法会今年至今三次流会，违反《香港基本法》第104条，即违背就职时需表明“尽忠职守，遵守法律，廉洁奉公”的誓言。

对此，泛民主派会议召集人胡志伟昨天称，如果中央政府最终决定DQ议员，19名民主派议员将“义无反顾地总辞”。

19名民主派议员昨天傍晚在立法会召开记者会，集体向媒体表达共同进退的决心。（法新社）

胡志伟也说，中央政府计划DQ，显示对泛民主派履行监察议会职务“恼羞成怒”。倘若DQ的决定落实，属于违反《基本法》，证明中央政府不尊重香港市民的声音。

全国港澳研究会副会长刘兆佳认为，泛民主派以总辞作为反应是意料之内，相信北京若有意取消泛民主派立法会议员资格，也会对他们总辞有备而来；在民主派离开立会后，可以预期未来一年立法会能“和政府充分合作”，全力推展社会、民生、经济相关的政策，以“应对香港水深火热的社会状况”。

刘兆佳也向“香港01”说，中国中央政府原本有意宽松处理“DQ4”，让全体泛民主派议员过渡留任，并观察他们是否有改弦易辙的决心；但泛民主派仍在争取激进势力支持，在议会阻挠政府工作，因此决定出手撤销部分议员的资格。

刘兆佳也说，北京认为泛民主派没有走上合作路线，并对他们在立法会复会后的表现失望，“可谓震怒、死心，不想再花时间观察”；并指中央对DQ泛民主派存有高度迫切感，因有大量社会经济民生议题急需在未来一年内解决。

今年5月，泛民和建制两派议员曾在立法会大厅内发生争执。（路透社）

针对泛民 港媒：中国人大将定爱国者标准

另据“香港01”报道，中国全国人大会议将针对香港形势订定“爱国者标准”，不符合标准的人，可能被取消立法会议员身份等公职。

“香港01”昨晚引述消息称，全国人大会议将增加讨论一项涉及香港的草案，内容是为香港制定一套宪制框架，包括订定“爱国者标准”；港府日后要依照此草案规定，检视公职人员是否符合“爱国者标准”。如果未能符合，就要褫夺其职位，理由包括其违反宣誓誓言（《基本法》第104条）。

报道称，根据草案中有关“爱国者”的定义，公职人员必须拥护《基本法》以及效忠港府。因此，早前报名参选立法会选举却被选举主任褫夺参选资格的“DQ4”，仍有可能在新框架下遭DQ。

至于香港区议员会否被“爱国者标准”波及，报道引述消息指暂时未有明确信息。