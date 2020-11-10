中国少数民族大省会否跟进调整高考加分政策？

中国至少五省市先后宣布逐步取消或收紧高考少数民族加分政策后，不少汉族父母纷纷为孩子请命，少数民族大省如贵州被批评改革动作“太慢”，会如何应对巨大的舆论浪潮引起关注。

中国2010年开展的第六次人口普查数据显示，贵州全省常住人口中，各少数民族人口为1255万人，占36.11%。

而近日宣布取消或收紧高考少数民族加分政策的辽宁、天津、福建、安徽及江西，少数民族人口占比则是15.2%、2.56%、1.71%、0.66%及0.34%。

贵州省2018年曾发生少数民族考生加分后超越汉族文科状元杨红云“裸分”、导致后者差点进不了北大的事件，有家长当时披露，贵州总加分考生占总数的45%，引起很大争议。

尽管如此，贵州去年在高考加分新规定中， 并未对少数民族加分制度做出调整，而是调高了属于烈士子女的考生“加分”分数。不少网民如今旧事重提。

中国学者习五一上周六（7日）曾在微博发出《为了孩子的高考公平，贵州家长再次去向贵州省教育厅表达诉求》的贴文，并转发两张相片，显示数十名汉族家长拿着印有“高考、公平”字句的白纸，在贵州省教育厅外示威。据称，教育厅官员10月13日曾和家长会面，但隔天却宣布延续加分政策。

不少网民对于示威的贵州家长表示支持，在留言板上写道“支持高考公平”“没有平等就没有团结”“汉族人必须团结起来，争取属于自己的权益！”

一名微博网民今天指出，加分政策不仅损害高考公平，多所学校还帮一些尖子生修改民族成分，达到加分的目的，扭曲高考成绩。还有网民呼吁国家重视这个问题，自上而下逼迫贵州取消各种少数民族加分政策。

重庆2009年也曾发生包括当地高考状元在内的31名考生疑似修改民族身份、以增加高考分数的事件，当时被批评为高考新腐败现象。

除了贵州，加分政策也在其他少数民族人口占比较大的省份与自治区引起关注。

在回族占自治区人口约三分之一的宁夏，有网民披露，部分回族考生的高考成绩可以加30分，但汉族学生无法加分。 烈士子女也在加分政策中受惠，但有民众指出，烈士子女只能优待一代，少数民族所“获得的优待却可以世袭罔替”，并建议包括汉族在内所有民族都加分。

另有网民提到，近些年来，各地非常重视少数民族学生教育，少数民族学生获得的教育资源越来越好，与汉族学生趋于同等化。

这位网民说：“这样的大环境，决定了少数民族考生从小与本地汉族考生接受同等教育资源，特别是少数民族高中生与汉族高中生在同一所高中甚至是同一个班级读书。在这种情形下，考生只因民族不同，就享受高考加分政策，显然不科学、不合理的。”

有民众披露加分政策在宁夏和广西也延伸到公务员考试，而回族和壮族分别占宁夏和广西总人口的约三分之一。 有网民对于这项做法表示不满，认为这是一种“压榨和剥削”，质问“少数民族加什么分？”