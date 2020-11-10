除了中国疫苗 全球还有哪些冠病疫苗被喊停？

巴西卫生监管机构Anvisa周一宣布，已暂停中国科兴公司（Sinovac Biotech）冠病疫苗的临床试验，因在10月29日发生“严重不良反应”。

综合路透社、彭博社等报道，Anvisa发表声明说，严重不良事件发生后，该机构已暂停了科兴的Coronavac疫苗第三期临床试验。

负责科兴冠病疫苗试验的圣保罗医疗研究机构布坦坦（Butantan）对这一决定“感到意外”。

该机构总监Dimas Covas受访时说，一名志愿者在试验过程中死亡，但并非由疫苗所造成。

科兴公司也发表声明，称经与巴西合作伙伴沟通，认为这一事件与疫苗无关。

科兴表示，将就此事与巴西方面继续保持沟通，巴西的临床研究将继续严格按照要求开展相关工作。

科兴称“对疫苗的安全性有信心”。

中国外交部发言人汪文斌今天（11月10日）在记者会上回答相关提问时，也引述了科兴公司的上述声明。

尚无其他进行科兴疫苗试验的国家宣布暂停试验。后期阶段临床试验同时还在印尼和土耳其进行。

科兴疫苗在中国已有超过万人接种

在中国，处于三期临床试验的科兴疫苗已获紧急使用批准。

据《纽约时报》早前报道，科兴生物首席执行官尹卫东透露，在北京已有一万多人注射了该公司的疫苗。公司约3000名员工及家属，都已自愿接种。

另外，浙江即将展开中国首个省级别的冠病疫苗紧急接种计划。浙江疾病预防控制中心已向科兴公司购买疫苗，并将陆续把疫苗分发给省内的社区卫生中心。

中国卫生部门官员曾在10月20日表示，在临床试验中并未观察国产疫苗有严重的副作用。

巴西、印尼和土耳其等目前正在进行科兴疫苗最后阶段临床试验的国家，原打算将与中国进行同步的疫苗接种。

在巴西出现临床不良反应而暂停临床试验后，尚不知印尼和土耳其是否也会叫停。印尼国有制药公司Bio Farma昨天称，该疫苗的临床试验“进展顺利”。

多家公司冠病疫苗和疗法曾被叫停

因严重不良反应而暂停大规模临床试验，科兴疫苗并非首例。

阿斯利康（AstraZeneca Plc）和强生（Johnson & Johnson）的疫苗曾因类似原因被叫停，礼来（Eli Lilly）也暂停一项冠病抗体疗法的临床试验。

疫苗最先出现不良反应的是英国制药厂阿斯利康，它在9月9日宣布，暂停其2019冠状病毒疫苗第三阶段临床试验。

卫生新闻网站Stat News报道，阿斯利康的试验因一名参与试验者疑似出现严重不良反应而暂停。

此一冠病候选疫苗是由阿斯利康与英国牛津大学共同研发，并在美国和英国等国家开展临床试验。

英国药品和医疗产品监管署完成调查后，阿斯利康于9月12日重启在英国的试验。美国食品和药物管理局（FDA）10月24日也批准其恢复在美国的疫苗临床试验。

该疫苗在南非、巴西等国的临床试验也陆续获批准恢复。

无独有偶，强生公司10月12日也宣布，由于一名受试者出现“无法解释的疾病”，决定暂停由旗下杨森制药公司研发的一款冠病候选疫苗的临床试验。

这是一款重组腺病毒载体疫苗，其三期临床试验于9月23日启动，计划在全球招募约六万名成年志愿者参与。

据新华社报道，强生在10月23日表示，在与美国食品和药物管理局（FDA）协商后，恢复临床试验的准备工作已开始进行。

强生称，对受试者的经历进行全面评估后，暂未发现明确原因，有许多潜在因素可能导致问题出现。

强生表示，与全球其他监管机构关于恢复临床试验的沟通也进展顺利。

另外，美国制药企业礼来公司10月13日宣布，出于安全考虑，暂停一种冠病抗体疗法的临床试验。

礼来公司8月初启动LY-CoV555抗体疗法的三期临床试验。这项试验使用一种抗体联合抗病毒药物瑞德西韦来治疗患者。

据《纽约时报》报道，礼来10月26日宣布，其抗体疗法对2019冠状病毒疾病的住院重症患者不能发挥效用，同时，该公司一项获美国政府资助的临床试验疗法将不会用于新参与试验者身上。

不过，礼来对其药物用于初期冠病患者的效果依然感到乐观。该公司表示，其冠病疗法的其他试验仍将继续在病情较轻的患者以及曾暴露于冠病环境者身上进行。

辉瑞的疫苗有效性超过90% 最接近成功

目前全球正在试验的冠病疫苗有47个，37种处于第一阶段试验或第二阶段，有十个进入第三阶段试验，其中有四款来自中国，美国有3款，德英俄各一款。

美国制药商辉瑞（Pfizer Inc）周一宣布，大规模研究取得的初步数据显示，它和德国生物技术公司BioNTech SE共同研发的冠病疫苗的有效性超过九成。

这两家公司称，其mRNA疫苗BNT162b2的有效性超过90%。有4万3538人参与临床试验，至今未发现严重的安全问题。

两家公司预计将于下周向美国食品药品监管局申请紧急使用授权。

这或将是全球首个研发疫苗取得成功，是全球对抗冠病取得的一个重大突破。

不过，英国南安普顿大学全球卫生高级研究员海德提醒，研究仍未结束，还需要密切关注。

伦敦帝国学院流行病学专家甘尼也提醒：“必须谨记，这些是根据相对小数量案例所得出的初步结果。而且，研究所估计的疗效是在注射第二剂疫苗之后七天的疗效，下来几周或几个月还需要等待进一步的数据，才能够呈现出较为长期、较为全面的疫苗效果。”