港媒：人大今将确立标准制度 港府拟即DQ四议员

港媒透露，中国全国人大常委会今天将通过制订涉及取消香港立法会议员资格（DQ）的框架安排决定，包括确立议员被撤销资格的标准，以及授权港府，可直接按框架标准撤销不达标议员的资格，无需经过法庭程序。

《星岛日报》今天刊登报道称，一旦人大常委会公布决定后，政府拟随即执行决定，宣布被DQ议员名单；当中，泛民主派公民党的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒以及专业议政的梁继昌四人，预料将被DQ。

香港新一届立法会选举原定在9月初举行，期间杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及专业议政的梁继昌报名参选后，被选举主任以违反《基本法》及没有忠诚效忠港府为由褫夺参选资格。

港府随后以冠病疫情为由，将选举延后一年，现任议员全体留任，包括杨岳桥等四人。但网媒“香港01”前天引述消息称，上述四人近期将可能被人大常委会DQ。

对此，泛民立法会议员前天回应说，一旦有议员被“DQ”，泛民19名议员将集体辞职，以示抗议。

人大常委会昨起一连两日召开会议。据新华社报道，昨天的会议在北京人民大会堂举行，由人大常委会委员长栗战书主持，但未提及有讨论香港议题。港区全国人大常委谭耀宗仅表示，按大会规定，会议内容不许对外透露，待今日会议闭幕再谈。

行政会议成员兼资深大律师汤家骅表示，过去几年有很多人不断去测试北京底线。因此，北京“有需要不断一条条底线划清楚”，形容这正是“求仁得仁”。他举例，有人尝试瘫痪制度、推翻制度，虽然无明言为“港独”，“但明显会便利港独落实”

汤家骅对此期望人大常委会就《基本法》第104条，进一步理清誓言中“拥护《基本法》”及“效忠特区”的定义，并由立法会撤销违反誓言的议员资格。他同时呼吁泛民议员不要总辞，“总辞了，可能再也回不去，没人会收益的”。