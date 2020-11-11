美台经济对话将在美举行 美次卿克拉奇与台经济部次长对谈

美国国务卿蓬佩奥昨天宣布，美国国务院主管经济成长、能源与环境事务的次卿克拉奇（Keith Krach）本月20日将在美国举行“美台经济繁荣伙伴对话”（美台经济商业对话）。

根据联合新闻网报道，台湾驻美代表萧美琴表示，台湾访团计划由经济部次长陈正祺率团访问华府，其他相关首长将以视频方式参与；欢迎美台进行经济繁荣伙伴对话。

蓬佩奥表示，对话意味着美台经济关系强健，且持续发展；美国期待增加双边在各方面的合作，从安全可靠的供应链、5G安全，到公共卫生，以及更多。

蓬佩奥表示，这场对话将由美国在台协会（AIT）与驻美国台北经济文化代表处（TECRO）主办，克拉奇将领导这项对话。

“美台经济繁荣伙伴对话”此前称为“美台经济与商业对话”，知情人士表示，双边在磋商过程中，发现“经济繁荣伙伴对话”更能反应讨论的议题和所涉及内容，因此更名。

台湾总统蔡英文8月28日宣布开放美猪和美牛进口台湾，解除这项贸易限制；美国亚太助卿史达伟史达伟8月31日宣布，美国和台湾将举办一场“经济与商业对话”，并由克拉奇主持。

根据美国在台协会（AIT）此前的新闻稿，这场新的高阶年度经济对话将提供平台，深化美台在各项优先议题上的经济连结，包括重新布局科技和医疗产品供应链、加强投资筛选和智慧财产权保护，以及扩大基础设施和能源部门的合作。

台湾方面不少人期待，克拉奇9月17日到19日访台吊唁台湾前总统李登辉，也能举行这场对话，最后并未实现。

克拉奇上月30日在一场电话简报会，接受访问时，并未透露对话细节；他当时表示，自己近日访台，是1979年以来的国务院最高层级官员，访问目的是为了纪念李登辉。

克拉奇表示，美台双方就数位、能源、基础设施、半导体和供应链等很多领域，展开精彩的讨论，他和台湾许多企业执行长会面，包括与台积电创办人张忠谋共进晚餐。

克拉奇表示，双方讨论如何强化合作，美台正在多个领域都展开合作。

克拉奇也提到自己过去在硅谷工作，担任通用汽车公司副总裁时，台湾一直是往来的好伙伴。

另外，台湾访团团长陈正祺今年2月刚结束驻美代表处副代表任期，返台接任国贸局长，今年7月底，王美花升任经济部长，陈正祺从国贸局升任经济部政务次长；据了解，陈正祺对美的业务和沟通都相对熟悉顺畅。