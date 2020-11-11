前优酷总裁杨伟东涉贪 被判7年

前优酷总裁杨伟东2018年末因“经济问题”被警方带走后，近日被杭州法院依“非国家工作人员受贿罪”判处有期徒刑7年，并处没收财产200万元（人民币，下同，约40万新元）。

据观察者网报道，判决书显示，杨伟东多次以借款为名，向业务合作单位索取钱款、服务，其中有三笔超过200万元，但这些借款均未签订契约，也没有约定借款期限与利息。截至案发，杨伟东也未将借款归还，收受的钱大部分流向了他的季姓女友。

判决书并显示，季姓女友曾出庭作证，交代了金钱流向。

杨伟东受贿案浮出水面是在两年前。2018年12月4日，阿里大文娱发布公告称，阿里影业总裁樊路远兼任优酷总裁，原优酷总裁、阿里音乐CEO杨伟东因经济问题被举报，正在配合警方调查。

而在被举报之前，杨伟东的履历十分光鲜。

杨伟东25岁加入诺基亚，一直升职并在几年后成为诺基亚大中华区市场营销总监，2012年他加入麦特文化，正式步入影视娱乐圈，就职不到一年，便被原优酷土豆董事长兼CEO古永锵聘为优酷土豆集团高级副总裁、土豆总裁，并于2015年11月担任优酷土豆的首席执行官。

2016年4月，阿里完成对优酷的全资收购，同年10月，阿里巴巴文化娱乐集团成立，杨伟东被任命为大优酷事业群总裁，后于2018年5月兼任阿里音乐CEO。

在阿里大文娱就任期间，杨伟东在时任阿里文娱集团董事长兼CEO俞永福的支持下，投入大量资金进行影视剧、综艺版权采购和内容自制。

期间，杨伟东确实打响了优酷自制的招牌。高分中国国产悬疑剧集《白夜追凶》、张一山周冬雨主演的《春风十里，不如你》，以及《火星情报局》，都是杨伟东在任期间推出的作品。