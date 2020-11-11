中国央视首次公开彭德怀绝密电报讲述毛岸英战死细节

中国央视前天（9日）播出的纪录片《抗美援朝保家卫国（第二十集：历史铭记） 》中，首次公开了1950年11月25日，中国志愿军司令员彭德怀发给中央军委的绝密电报，里面记载了中共开国领袖毛泽东的长子毛岸英在朝鲜战死的细节。

根据观察者网报道，纪录片回顾了毛岸英战死当天，彭德怀专门向中央军委作了汇报，这封首次披露的绝密电报，详细讲述了毛岸英的战死经过。

彭德怀在毛岸英牺牲当天向中央军委作汇报的绝密电报。（视频截图）

电报说：“我们今日七时已进入防空洞，毛岸英同三个参谋在房子内，11时，敌机四架经过时他们四人已出来，敌机过后他们四人返回房子内，忽又来敌机四架，投下近百枚燃烧弹，命中房子，当时有二名参谋跑出，毛岸英及高瑞欣未及跑出被烧死，其他无损失。”

1950年11月25日上午，时任志愿军司令部机要秘书兼俄语翻译，毛泽东长子毛岸英正在朝鲜北部大榆洞的志愿军司令部里工作。突然，四架敌机向大榆洞袭来。

时任彭德怀军事秘书杨凤安回忆说，“百八十个凝固汽油弹，铺天盖地下来了。掉下来以后，房子是一片火海。”

随着震耳欲聋的爆炸声，只有50平方米的作战室木屋瞬间烈焰冲天，成了一片火海，来不及撤离的毛岸英和高瑞欣当场牺牲。

纪录片还展示了一张拍摄于1950年10月16日的合影，是毛岸英在中国留下的最后影像。

这张拍摄于1950年10月16日的合影，是毛岸英（后排左二）在中国留下的最后影像。（视频截图）

站在毛岸英身旁的人叫徐亩元，当时和毛岸英一起同在志愿军司令部，徐亩元担任作战参谋。在那次惨烈的空袭中，刚跑出作战室不远处的徐亩元，也被强大的气浪冲倒。

纪录片还首次公开了毛岸英与徐亩元曾经共同使用过的，专门用来装重要文件和电报的小牛皮箱。在亲眼目睹毛岸英牺牲后，徐亩元将它珍藏了一辈子。它见证了毛岸英作为一名志愿军战士的最后时光。

据悉，毛岸英牺牲当天，彭德怀专门向中央军委作了汇报。这封短短的电报，彭德怀足足写了一个多小时。

据时为毛泽东卫士李家骥回忆说，“主席听到后很突然，又拿烟，又把烟丢那儿。回过头，他又点烟。本来那个火柴盒就在他前面，他不知道，还在口袋里找。泪汪汪的，但是不明显地让你看出来他在哭，但是我们心里明镜得很，他的泪水比我们还要多，还要疼，那是他最亲爱的儿子。”

毛泽东得知毛岸英牺牲的消息后，说：“打仗总是要死人的。中国人民志愿军已经献出了那么多指战员的生命，他们的牺牲是光荣的。岸英是一个普通战士，不要因为是我的儿子就当成一件大事。”

1951年3月，毛泽东在与老友周世钊的谈话中讲道：“我作为党中央的主席，自己有儿子，不派他去抗美援朝保家卫国，又派谁的儿子去呢。”

周恩来在毛岸英牺牲后写给毛泽东的亲笔信。（视频截图）

还有一封首次披露的信件是毛岸英战死后，时任中国国家总理周恩来写给毛泽东的亲笔信。在信中，周恩来提到“毛岸英同志的牺牲是光荣的”，他建议“胜利之后，当在大榆洞及其他许多战场多立些纪念中国人民志愿军的烈士墓碑”。

1958年2月，周恩来率领中国政府代表团，乘专机前往朝鲜访问。其间，周恩来专程来到位于桧仓郡的中国人民志愿军烈士陵园，祭奠长眠于此的志愿军烈士。周恩来手持花圈，和当时中国四大元帅之一的陈毅以及解放军大将粟裕亲手为志愿军烈士献上了花圈，默立良久。

在两年零九个月的抗美援朝战争中，共有19万7653名抗美援朝战士献出了生命。