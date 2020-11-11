歼-11BS最新画面公开 疑曝光反辐射导弹

中国空军近期发布一段宣传片显示，解放军歼-11BS战机掛载着一种新型导弹。有美媒认为，这可能是一款反辐射导弹，是对付雷达的有效武器。

中国央视昨天介绍这一宣传片称，该片展示了歼-11BS掛载的新型导弹，且该导弹有可能是一款新型远程空空导弹，具有打击加油机和预警机等高价值目标。

美国防务媒体“thedirve”网站前天则报道，歼-11BS的最新画面似乎首次显示了一种新的反辐射导弹，这种导弹主要用于摧毁敌方雷达。

报道称，画面可见，歼-11BS双座多功能战斗机起飞时，机翼下掛载了两枚新导弹位；导弹中段和尾部似乎有突出的十字形弹翼，与美军的AGM-88高速反辐射导弹非常相似。

反辐射导弹是对雷达硬杀伤最有效的武器，也有“雷达杀手”之称。据网媒“香港01”报道，中国军事专家袁周曾指出，目前反辐射导弹已经发展了四代，先进的反辐射导弹具有射程远、威力大、速度快、抗干扰能力强的特点。美国、俄罗斯等国在反辐射导弹技术上处于领先地位。

另有观察家指出，这款导弹与曾在珠海航展上亮相CM-102反辐射导弹非常相似，尽管二者似乎也有一些关键的区別。

此前，外界曾预计，解放军新一代的反辐射导弹可能是CM-102或是霹雳-15空空导弹的空对地版本。

分析称，作为一种超视距武器，霹雳-15可能是反辐射导弹的一个合适的选择，它可以将其空对空雷达与被动寻的导引头互换，以打击敌方防空雷达。而且由于霹雳-15可以装在歼-20战机的内部弹仓中，因此其反辐射版本可能也能装备歼-20。

