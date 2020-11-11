港澳办强烈谴责美国再制裁四名陆港官员

美国宣布再制裁四名陆港官员，包括香港警务处国家安全处高级警司李桂华、警务处副处长刘赐蕙、国安公署副署长李江舟及国务院港澳办副主任邓中华。中国国务院港澳办发言人强烈谴责美国政府实施所谓制裁，批评美方在涉港问题上一切霸凌主义和干涉主义行径，丝毫不能动摇中国维护国家安全的决心和意志。

综合新华社和《星岛日报》报道，发言人强烈谴责美方再次对中国政府涉港机构和香港特别行政区政府官员实施所谓制裁，美方在涉港问题上一切霸凌主义和干涉主义行径丝毫不能动摇中国维护国家安全的决心和意志。

发言人说，制定和实施香港国安法是中国主权范围内事务，任何外部势力不得干涉。中国中央政府坚定支持香港依法履职尽责，防范、制止和惩治任何违反香港国安法及香港有关法律的行为和活动。发言人指责美方一再罔顾事实，持续编造“莫须有”的罪名，一再对中国政府涉港机构和香港特别行政区政府官员实施所谓制裁。这是对国际法和国际关系基本准则的严重违反，是对中国内政和香港事务的粗暴干涉，是对香港法治和高度自治的肆意破坏，是对中国政府和中国人民维护国家正当利益的公然挑衅。

发言人还说，美方打着“人权”“民主”“自由”的幌子，不断挥舞制裁大棒，不遗余力地为反中乱港势力撑腰打气，就是想继续在香港制造乱局，扭转香港国安法实施后香港社会由乱及治的大势，打“香港牌”遏制中国发展。然而，得道多助，失道寡助。在国际上，越来越多国家支持中国通过香港国安法维护国家安全和香港繁荣稳定。在香港，越来越多的香港市民认清美国等外部势力干预的图谋，自觉抵制“港独”“黑暴”“揽炒”等非法活动，积极支持拨乱反正、重回正轨、建设美好家园。美国反华势力奉行的霸凌主义和冷战思维早已被时代所抛弃，其“乱港遏华”的图谋注定是走不通的死路一条！

发言人强调，任何恫吓和威胁丝毫不能撼动中国维护国家主权、安全、发展利益的钢铁意志和坚定决心。我们奉劝美国反华势力及早认清大势，不要一意孤行，一错再错，否则只会自食其果，搬起石头砸自己的脚。

中国外交部发言人汪文斌昨天也指责美方制裁行径是“公然插手香港事务，粗暴干涉中国内政”，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，强烈谴责。

香港政务司司长张建宗昨天也表示，完全不能接受美国的制裁，强调实施《香港国安法》保障国家安全是香港的义务，港府不会被美方制裁吓倒。