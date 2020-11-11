分析：拜登将审查特朗普对华关税

拜登赢得美国总统大选后，他将如何审视特朗普时期的贸易政策，尤其是对华贸易和已经达成的第一阶段贸易协议成为各界关注焦点。经贸专家和分析人士认为，拜登可能不会对特朗普的政策大动刀斧，但大型零售业订单转回中国可能会成为趋势。

据美国之音报道，目前拜登尚没有公布他的具体计划细节，但是媒体和公众已经了解到，预计拜登将会审查特朗普时期的关税政策，而且如同特朗普总统任内那样，拜登也基本上不需要得到国会的支持，而直接采取行动。

针对美国的对华贸易政策，分析人士普遍认为，拜登明年1月份上任后可能会采取更为谨慎的方式应对中国在科技和贸易方面的挑战，即使拜登会争取美国盟国支持，共同迫使中国遵守国际规则，但是也不太可能解除特朗普的措施。

专栏作家、资深分析人士章家敦表示，鉴于目前存在这么多的变数，其中的部分原因也包括中国的贸易行为正在恶化。“这可能使得我们相信，拜登上台后将会保留关税政策。”

章家敦向美国之音说，这些在目前都是分析，拜登团队目前并没有公布他们的计划。

“我们不知道拜登就任总统后的贸易政策将会是什么。很多人认为他会单方面取消301条款的关税。我想大多数人相信他会试图以此来换取其它的条件，”

美国弗吉尼亚大学商学院教授陈朝晖也透露，尽管目前尚不知道拜登上任后到底会怎样做，但他预期拜登不会对特朗普的对华贸易政策大动刀斧。

陈朝晖说：“我的猜测是，由于特朗普的中国贸易政策在两党中间都很受欢迎。因此，即使拜登在某些领域可能会踩刹车，但总体上可能仍然会保持大方向不变。”

章家敦认为，这是因为拜登上任后所能利用的政治回旋余地非常有限。“我相信他想取消关税，但我不知道他是否认为自己这样做在政治上是明智的。因此，我认为他会面临很多不同的考量，但我们不知道考量后的结果会是什么。”

路透社则引述分析人士的观点说，预期拜登明年1月份入主白宫时，可能会屈从于国会两党议员反对北京的情绪，而坚持特朗普政府对中国科技巨头如华为公司的严厉政策。

报道指出，有迹象显示，拜登被普遍预期当选美国总统后，一些大型的零售商已经开始将其采购的订单，从美国供应商转向了中国的供应商。分析人士担心，在拜登入主白宫后这可能会成为一种趋势。

章家敦认为，这些大型零售商之所以做出改变，是因为他们觉得拜登上任美国总统后，可能不会试图将美中经济脱钩。因此，他们预计情况不会变得更糟。“我认为我们将看到大型和其它零售商将会加倍转向中国制造业的产品。”

章家敦预期，这在拜登上任总统后会成为一种趋势，也成为拜登所必须面对的挑战。

他说：“首先这肯定会伤害美国国内制造商，也会伤害到墨西哥和中美洲的制造商；所以，这不是一个好的发展势头。它将会扩大美国对中国的贸易逆差，而这将演变成为拜登的政治难题。”

陈朝晖则认为，目前的美中贸易的现状是过去几年美中对抗所产生的长期趋势，真正“扭转这一趋势需要时间和政治意愿”。

“值得一提的是，拜登可能会比特朗普更加意识形态化。因此，美国的贸易政策可能是由政治而非经济所决定。如果真发生这种情况，美中贸易将会蒙受更大的伤害。”

